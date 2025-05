ČEZ o výsledcích i Dukovanech, GEVORKYAN vykázal vyšší zisk i tržby a Trump uzavřel dohodu se SAE. Futures v zeleném

Díky prodeji podílu v EDU II by již náklady na výstavbu jaderných bloků neměly ovlivňovat finanční výsledky . mmcité zaznamenala pokles tržeb. GEVORKYAN naopak zvýšil tržby i zisk, EBITDA marže dosáhla téměř 40 %. Photon Energy postaví 34MW solární elektrárnu v Rumunsku. Coinbase čelila hackerskému útoku s požadavkem na výkupné za 20 mil. USD. USA a SAE uzavřely dohody za 200+ mld. USD a plánují investice do technologií. Delta Air Lines mění tarifní nabídku. A evropské futures jsou v zeleném.



Evropské akciové indexy: DAX +0,3 %, FTSE 100 +0,1 % a Euro Stoxx 50 +0,1 %.



Během konferenčního hovoru uvedlo vedení , že prodejem 80% podílu v EDU II (investor v jaderném tendru) se již neuplatní podmíněný vlastní kapitál ve výši 1,7 miliardy EUR, který dříve převzal. Proto předpokládáme, že náklady na výstavbu jaderných bloků by již neměly ovlivňovat finanční výsledky . Skupina stále očekává, že po zahájení výroby jaderných bloků dosáhne ROE ve výši cca 10 % ze svého 20% podílu v EDU II. Z hlediska rizika to vnímáme jako pozitivní.



V rozhovoru pro Patria.cz komentoval finanční ředitel ČEZ Martin Novák výsledky, výhled, dividendu nebo vývoj cen elektřiny. „Kdyby elektrárna celá byla na naší rozvaze (i když ji financuje stát), účetně by se nám konsolidoval celý dluh tohoto projektu, který by v určitém okamžiku byl tak velký, že bychom si obtížně mohli půjčovat na cokoli jiného. Ratingový ukazatel čistého dluhu vůči EBITDA by byl vysoko přes 3,5 a to by byl problém pro rozvoj všeho dalšího nejaderného, co zamýšlíme udělat do konce této dekády. Transakce nám umožní realizovat naše investice, které do konce dekády přesahují 400 miliard korun. Ty bychom při očekávání tak vysokého zadlužení v souvislosti s jádrem nemohli realizovat,“ uvedl k rozhodnutí o prodeji 80% podílu v entitě Elektrárna Dukovany II. „Pokud se něco nestane na komoditních trzích nebo nepřijde nějaký přelomový geopolitický vývoj, jednoznačně vidíme trend poklesu tržních cen elektřiny, doprovázený stagnací tržních cen CO2 povolenek. V základním scénáři očekáváme pokračování tohoto trendu,“ formuloval očekávání pro ceny elektřiny. „Víme, že jsme dividendovým titulem, naši akcionáři kupují akcii kvůli dividendě. Víme, že jsme schopni vyplatit 80 procent. Proto jsme je navrhli,“ komentoval návrh dividendy z výsledku roku 2024 ve výši 47 korun na akcii, tedy 80 procent zisku.



Společnosti mmcité loni meziročně klesly tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží o 53 milionů korun zhruba na 686,8 miliardy korun. Zatímco v roce 2023 zaznamenal podnik z Uherského Hradiště čistý zisk téměř 17 milionů korun, loni činil 65,9 milionu korun. Skupině také klesl čistý zisk. Zatímco v roce 2023 byl přibližně 102,4 milionu korun, loni 15 milionů korun. Předloni skupina mmcité vstoupila na trh Start pražské burzy.



Společnost GEVORKYAN, a.s. vykázala za 1. čtvrtletí 2025 tržby ve výši 20,88 milionu EUR a statutární EBITDA ve výši 8,35 milionu EUR, což znamená marži EBITDA ve výši 39,99 %. Ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku to představuje nárůst tržeb o 11,20 % a nárůst EBITDA o 14,35 %. Společnost dále vykázala provozní zisk EBIT ve výši 4,21 milionu eur, což představuje nárůst o 7,15 % ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Zisk po zdanění (EAT) byl vykázán ve výši 2,98 milionu EUR, což představuje nárůst o 26,32 % ve srovnání se stejným obdobím loňského roku.



Photon Energy podepsala smlouvu na výstavbu a provozování solární elektrárny o výkonu 34 megawattů (MW) v Rumunsku.



Hackeři údajně měli od ledna téměř neustálý přístup k některým z nejcennějších zákaznických dat společnosti Coinbase Global. Největší americká kryptoměnová burza ve čtvrtek dříve oznámila, že hackeři podplatili zástupce zákazníků, aby jim ukradli data, a poté požadovali výkupné 20 milionů dolarů za jejich smazání. Coinbase si začala všímat neobvyklé aktivity některých z těchto zástupců v lednu, jak společnost potvrdila v rozhovoru pro Bloomberg News.



Americký prezident Donald Trump oznámil uzavření dohod mezi Spojenými státy a Spojenými arabskými emiráty (SAE) za více než 200 miliard USD. Je mezi nimi i dohoda společností a Aerospace s aerolinkami Etihad Airways za 14,5 miliardy USD. SAE také potvrdily dřívější slib, že hodlají v USA do oblastí jako je umělá inteligence, polovodiče, energetika a výroba v příštím desetiletí investovat 1,4 bilionu dolarů. USA a SAE se také dohodly na vytvoření rámce pro partnerství pro urychlení umělé inteligence s cílem posílit spolupráci v oblasti kritických technologií, uvedlo americké ministerstvo obchodu.



Společnost Delta Air Lines přestane prodávat letenky pod označením „základní ekonomická třída“. Tato letecká společnost ve čtvrtek oznámila reorganizaci svých tarifních kategorií, jejímž cílem je poskytnout cestujícím více možností v každé části kabiny s různými funkcemi, jako jsou přidělená sedadla, možnost změny letu nebo věrnostní programy.