Akcie se zklidňují před odpoledním inflačním reportem

Včerejší obchodování na Wall Street dopadlo smíšeně a dnes dopoledne v Evropě to vypadá podobně, když hlavní akciové indexy vykazují smíšený pohyb v řádu pár desetin procenta. Pouze Londýn vykazuje citelnější ztráty. Pohyby na akciích bez problému zastíní masivní propad výnosů na hlavních dluhopisových trzích. Ten dnes v USA bere zpátečku a kratší splatnosti pokles korigují. V Evropě se trhy pouze zklidnily a zhruba drží pozice. Eurodolar mezitím klesá k 1,0700.



Odpoledne (kvůli změně času už ve 13:30) vyjde americká inflace, která i přes pozornost věnovanou bankovnímu sektoru zůstává velice důležitým reportem. Má slušnou šanci znovu ukázat směr očekáváním o politice Fedu, a tím pádem i hlavním třídám aktiv.



Trhy jsou naladěné na citelný pokles celkové inflace na 6,0 pct z minulých překvapivě vyšších hodnot. U jádrové inflace se čeká jen drobné zpomalení na 5,5 pct. V případě naplnění těchto očekávání může přijít další pozitivní reakce na akciích, zatímco dluhopisy by měly držet dobyté úrovně. V podstatě by čísla šla na ruku aktuálním očekáváním velice mírné měnové politiky, která se blíží vrcholu cyklu a brzy se začne uvolňovat. Hlavním důvodem jsou sice banky, ale je důležité, aby inflace "nepřekážela". A v případě akcií či vztahu k riziku bychom se možná vrátili do pozitivního módu naznačeného včerejškem, tedy že sice pár bank má problémy, ale peníze se zlevní všem.



Podle nás ale investoři zašli v optimismu o Fedu příliš daleko. I když bude inflace zpomalovat v souladu s odhady, neznamená to, že lze úplně pustit otěže. Poslední dny vedly k masivnímu uvolnění finančních podmínek zpět na úroveň loňského října. Fed tak znovu dostává jasný signál, že jakýkoli holubičí signál fakticky komplet ruší jeho boj s inflací. A pokud inflace vyjde znovu o trochu vyšší, dostane ho do ještě horší situace. Právě proto se domníváme, že ze strany centrálních bank bude dominovat snaha zklidňovat situaci za pomoci slov i mimořádných programů, ale nebudou chtít otáčet se sazbami, pokud se neprojeví systémový problém s potenciálně velkými škodami. Upozornit na to může případná vyšší inflace nebo později Michelle Bowmanová ve večerním komentáři. Poté se bankéři z Fedu odmlčí a pozornost se na čas přesune k ECB.



Koruna zůstává pod tlakem také dnes, kdy vůči euru slábne už nad 23,80. Domácí maloobchodní tržby dál padají a lednový report včetně revizí dává mírně negativní obrázek. Větší vliv na obchodování by však měla mít situace ve světě a opatrnost investorů se pouštět do rizika.



Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:28 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 23.8385 0.4059 23.8435 23.7019 CZK/USD 22.2675 0.6122 22.2835 22.1190 HUF/EUR 395.3541 0.6040 396.1454 392.2096 PLN/EUR 4.6912 0.2017 4.6954 4.6785

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.3650 0.2891 7.3980 7.3293 JPY/EUR 143.4865 0.4159 143.7000 142.5617 JPY/USD 134.0530 0.6608 134.3020 133.4160

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8806 -0.0267 0.8808 0.8778 CHF/EUR 0.9766 -0.1697 0.9791 0.9747 NOK/EUR 11.3741 0.4120 11.3883 11.3210 SEK/EUR 11.3509 -0.2305 11.3950 11.3400 USD/EUR 1.0703 -0.2200 1.0706 1.0682

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5029 0.1653 1.5081 1.4986 CAD/USD 1.3740 0.0298 1.3750 1.3703