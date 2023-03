Finanční akcie stahuje pád bank, Fed by mohl zvyšování sazeb zastavit a futures jsou smíšené

Finanční akcie odepsaly celosvětově za dva dny 465 miliard dolarů ze své tržní hodnoty. Fed by mohl zastavit zvyšování sazeb nebo je dokonce i snížit. A britský ministr financí představí plán 12 nových investičních zón. Futures jsou dnes smíšené.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,0 %, FTSE 100 - 0,3 % a DAX +0,1 %.

Český statistický úřad (ČSÚ) dnes zveřejní výsledky českého maloobchodu za leden. V prosinci tržby obchodníků osmý měsíc za sebou v meziročním srovnání klesly, pokles ale zpomalil na 7,3 procenta z listopadových revidovaných 8,9 procenta. Za celý loňský rok se maloobchodní tržby snížily o 3,6 procenta, o rok dříve stouply o 4,4 procenta

Globální finanční akcie snížily v důsledku krachu Silicon Valley Bank za dva dny svou tržní hodnotu o 465 miliard dolarů. Výnosy státních dluhopisů se v pondělí propadly uprostřed očekávání, že Fed pozdrží zvyšování sazeb kvůli turbulencím v bankovním systému.

Podle ekonomů z Securities Fed na svém nadcházejícím zasedání o politice příští týden sníží svou referenční úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu a zastaví utahování své rozvahy. "V reakci na hrozící rizika pro finanční stabilitu nyní očekáváme, že Fed sazby sníží," napsali v pondělí ekonomové Nomury Aichi Amemiya a Jacob Meyer. Ekonomové z se připojili ke a Natwest a vyzvali Fed k pozastavení zpřísňování měnové politiky na březnovém zasedání, zatímco analytici Investment Institute očekávají zvýšení o 25 bazických bodů.



Fed mezitím zahajuje interní vyšetřování svého dohledu nad Silicon Valley Bank poté, co její pád vyvolal ostrou kritiku vůči této instituci. Kolaps banky, na kterou dohlížel Fed, byl největším pádem bank za více než deset let. „Události kolem Silicon Valley Bank vyžadují důkladnou, transparentní a rychlou kontrolu ze strany Federálního rezervního systému,“ uvedl v prohlášení předseda Fedu Jerome Powell.



Ministr financí Jeremy Hunt oznámí plány na 12 nových investičních zón ve svém rozpočtu, včetně daňových pobídek a dodatečného financování. Zóny budou soustředěny kolem výzkumných institucí, jako jsou univerzity, a jejich cílem bude urychlit investice do oblastí, jako jsou technologie, přírodní vědy a pokročilá výroba, uvedlo ministerstvo financí. Osm zón bude v Anglii a další čtyři ve Skotsku, Walesu a Severním Irsku.