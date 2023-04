Rozbřesk: Americká inflace polevila a koruna zpět u 15letých maxim k euru

Celková inflace jde svižně dolů, jádrové inflační tlaky však zůstávají stále silné. Tak by se dala shrnout včera zveřejněná inflační čísla z USA, která skončila velmi blízko odhadům. Celková meziroční míra inflace poklesla v březnu na 5,0 % z únorových 6,0 %, což potvrzuje, že desinflační proces je v plném proudu. Jádrová inflace, která v meziročním vyjádření zrychlila o desetinku procentního bodu na 5,6 %, však dává tušit, že cesta k plné normalizaci inflace může být přece jen složitější, než si trhy aktuálně myslí.



Prvotní reakce trhů na zveřejněná čísla byla veskrze pozitivní – dařilo se rizikovým aktivům, zatímco dolar prudce oslabil až k 1,10 EUR/USD. Trhy evidentně soustředily svou pozornost na výsledek celkové inflace, který skončil desetinku procentního bodu za tržním očekáváním, a to především zásluhou nižších cen energií a levnějších pohonných hmot. V pozdější fázi obchodování však došlo k vystřízlivění, kterému mohla přispět právě setrvačnost jádrové inflace. Z pohledu květnového zasedání Fedu stále favorizujeme poslední symbolické zvýšení sazeb o 25bps (trh s tímto krokem počítá přibližně ze 71 %), a to i díky zklidnění situace v americkém bankovním sektoru.



V tuzemsku dnes pozornost směřuje na výsledek inflace za březen, která vykázala meziměsíční růst o 0,1 %, meziroční pak o 15,0 %. Jádrovou inflaci považujeme ve střednědobém horizontu za nejvíce perzistentní. To samozřejmě neulehčuje práci ČNB, která prostřednictvím úrokových sazeb může tlumit právě doma-vyrobené inflační tlaky, nikoli však globální ceny energií nebo potravin. Tak jako tak, pokud dnes nenastane významnější překvapení, březnová inflační čísla by neměla vést k zásadnímu posunu v měnové politice ČNB. Jak zaznělo na minulém zasedání bankovní rady, debata o snižování sazeb zatím není – vzhledem ke stále vysoké inflaci – na stole a nic se na tom dle nás nezmění ani v nejbližších měsících.





*** TRHY ***



Koruna

Dobrá nálada na globálních trzích vrátila včera koruně vítr do plachet. Tuzemská měna tak korigovala úterní ztráty a dostala se zpět k úrovni 23,30 EUR/CZK, což znamená 15letá maxima (k dolaru roční).



Eurodolar

Celková americká inflace za měsíc březen byla o něco slabší, než se čekalo, což dalo eurodolaru záminku dostat se krátkodobě nad magickou hranici 1,10. Nicméně trh nakonec korigoval svoje očekávání ohledně květnového zvýšení sazeb Fedu jen relativně málo. K tomu přispěly dva faktory: 1. jádrová inflace na meziměsíční bázi zůstala stále vysoko (0,4 % meziměsíčně implikuje roční inflaci okolo 4 %); 2. následné čerstvé komentáře z Fedu (nikoliv zápis z FOMC) vyzněly tak, že květnové zvýšení je ve hře. Eurodolar se tak snadno přes 1,10 nepřehoupne - ledaže by přišla další velmi proti-inflační data (třeba dnešní výrobní inflace či data z trhu práce?).



Regionální Forex

Maďarská jádrová inflace za měsíc březen včera překvapila velmi vysokou hodnotou (zrychlila na 25,7 % meziročně). Taková zpráva se tentokrát zamlouvala forintu, neboť implikuje, že MNB si nebude moci dovolit brzy snižovat úrokové sazby (ta jednodenní dnes sedí na 18 %). Snížení úroků MNB se zdá být krajně nepravděpodobné jak v dubnu, tak v květnu, a to se forintu líbí.



Akcie

Obchodování na amerických akciových trzích včera měla ovlivnit především inflační čísla za březen. Prvotní reakce sice byla pozitivní, ale optimismus rychle vyprchal, když investoři nakonec zvolili raději cestu výběru zisků. Výběr zisků byl patrný především v technologickém sektoru, který v minulých týdnech zaznamenal strmý růst. Technologicky laděný index Nasdaq 100 tak vedl pokles s 0,9% ztrátou. Tento index si ale pořád drží velice solidní zisky, když od začátku roku zpevnil o více než 17 %. V rámci výběru zisků tak byli nejvíce zasaženi lídři této rally v čele s akciemi Nvidia a AMD.