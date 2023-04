Ekonomika řekne, kam mají jít sazby

Už v minulosti se lišil pohled americké centrální banky a trhů na další vývoj v ekonomice a v monetární politice. I nyní má Fed své predikce, které se liší od očekávání trhů. Pro Bloomberg to uvedla prezidentka Federal Reserve Bank of Cleveland Loretta Mester (viz první část rozhovoru zde). Ta se mimo jiné domnívá, že sazby budou muset ještě o něco vzrůst a pak se budou delší dobu držet na dosažených úrovních.



Centrální banka má nyní „jiný pohled než trhy na to, jaká je správná monetární politika s ohledem na stav ekonomiky. My se určitě zaměřujeme na inflaci a na její postupný pokles.“ Mester se pak neztotožňuje s pohledem, podle kterého sazby budou v příštím roce už výrazně klesat. Podle ní budou nyní muset jít „ještě o trochu výš“. Na této vyšší úrovni pak budou muset „po nějaký čas zůstat“, aby byla jistota, že inflace klesne ke 2 %. To ale neznamená, že sazby budou muset růst až do chvíle , kdy se inflace k tomuto cíli dostane.



Mester dodala, že podle ní inflace nebude klesat rychle, nicméně v letošním roce bude v této oblasti dosaženo výrazného úspěchu. Podobné by to mělo být v roce příštím a 2 % by měla inflace dosáhnout v roce 2025. Na konci letošního roku ekonomka vidí inflaci u 3,75 %. Nutné je „dosahovat pokroku“, ale nesmí dojít k tomu, že „s vaničkou bude vylito i dítě“. Tedy že bude ekonomická aktivita příliš poškozena, nebo že Fed bude zvedat sazby „až do chvíle, kdy se něco zlomí.“





Podstatou dobrého nastavení monetární politiky je co nejlepší odhad situace a pak nastavení sazeb tak, aby vše směřovalo k cílovému stavu. Pokud se ekonomika vyvíjí jinak, dojde ke změně v nastavení sazeb. Nyní přitom nejistotu zvyšují zejména tenze v bankovním sektoru. Ekonomka k tomu dodala, že její odhady terminálních sazeb jsou „pravděpodobně trochu výš než medián odhadů dalších zástupců Fedu“. V praxi to může znamenat růst sazeb nad 5 %, ale je nutné „nechat ekonomiku, aby nám řekla, jak moc.“



Následující graf ukazuje vývoj konsenzu odhadů růstu pro letošní rok. Svého dna dosáhly predikce na přelomu roku, od té doby míří nahoru a nyní se pohybují u 1 %. Jak bylo uvedeno, Mester hovoří o růstu pohybujícím se znatelně pod trendem. Nespecifikovala přitom, jak vysoko se podle ní trend nachází. Například Trading Economics uvádí, že průměr od roku 1947 dosahuje 3,18 %.







Zdroj: Bloomberg, Twitter