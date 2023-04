Skupina Photon Energy zprovoznila další tři fotovoltaické elektrárny v Rumunsku

Mezinárodní solární skupina s českými kořeny Photon Energy dokončila a připojila do sítě další tři fotovoltaické elektrárny v Rumunsku. Firma to uvedla v dnešní tiskové zprávě. Předpokládá roční výroba všech tří elektráren činí přibližně 9,6 gigawatthodiny, což by mělo společnosti v příštích 12 měsících zajistit příjem kolem 32,7 milionu korun. Akcie na zprávu reagují růstem o 0,3 %.





Trojice elektráren se nachází poblíž města Calafat v rumunské župě Dolj. Elektrárny se rozkládají na území o rozloze přes deset hektarů a sestávají přibližně z 10.800 solárních panelů. Společnost Photon Energy už v únoru oznámila, že zprovoznila svou první fotovoltaickou elektrárnu v Rumunsku, a to poblíž města Siria.



"Jsme nadšení ze spuštění dalších tří elektráren v Rumunsku, na jednom z našich klíčových trhů střední a východní Evropy, které rozšíří naše stálé zdroje příjmů z výroby čisté elektřiny," uvedl generální ředitel podniku Georg Hotar. "Elektrárny v Calafatu představují další důležitý krok v našem úsilí uvést v Rumunsku do provozu první sérii osmi elektráren," dodal.



Společnost Photon Energy má nyní v portfoliu celkem 92 solárních elektráren s celkovým výkonem přes 100 megawattů. V současnosti má navíc rozpracované projekty fotovoltaických elektráren v Austrálii, Maďarsku, Polsku a Rumunsku.



"Zbývající rumunské projekty budou dokončeny a spuštěny v letech 2023 a 2024. Rumunský trh tak hraje významnou roli v plánech společnosti nadále rozšiřovat své portfolio fotovoltaických elektráren," uvedla firma.



Skupina Photon Energy poskytuje řešení pro solární energii a úpravu vody. Firma vznikla v roce 2008 v Praze, nyní má sídlo v Amsterodamu. Prostřednictvím plně vlastněné dceřiné společnosti Lerta má skupina licence na obchodování s elektřinou v Polsku, České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku a Srbsku.

Zdroj: ČTK, Patria