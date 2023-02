Mezinárodní solární skupina s českými kořeny Photon Energy zprovoznila svou první fotovoltaickou elektrárnu v Rumunsku. Elektrárna poblíž města Siria má ročně vyrobit asi 8,7 gigawatthodiny elektřiny, což by mělo společnosti zajistit příjem kolem 33,2 milionu korun za rok, informoval mluvčí skupiny Photon Energy Martin Kyslý.



"Elektrárna je pro nás důležitým krokem při rozšiřování portfolia našich vlastních elektráren a zároveň představuje skutečný milník pro působení Photon Energy na rumunském trhu s obnovitelnými zdroji, kde plánujeme uvést do provozu další kapacity o výkonu přibližně 26 megawattů (MW), čímž se naše portfolio v příštích měsících rozšíří na více než 120 MW," uvedl generální ředitel Photon Energy Group Georg Hotar.



Elektrárna poblíž města ?iria se rozkládá se na ploše 9,3 hektaru a je vybavena přibližně 10.600 solárními panely. Elektrárnu vlastní a provozuje pro tento účel zřízená společnost Siria Solar, kterou plně vlastní skupina Photon Energy Group.



Společnost připravuje i další projekty v Rumunsku, dokončeny by měly byl v letošním a příštím roce.



Skupina Photon Energy poskytuje řešení pro solární energii a úpravu vody. Společnost Photon Energy vznikla v roce 2008 v Praze, nyní má sídlo v Amsterdamu. Portfolio vlastních elektráren společnosti nyní zahrnuje 89 solárních elektráren s celkovou výrobní kapacitou 97,6 MW. Prostřednictvím plně vlastněné dceřiné společnosti Lerta má skupina licence na obchodování s elektřinou v Polsku, České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku a Srbsku.



V současné době má firma v Austrálii, Maďarsku, Polsku a Rumunsku rozpracované projekty s kapacitou více než 900 MW a po celém světě zajišťuje provoz, údržbu a monitoring fotovoltaických elektráren s kapacitou více než 380 MW. Akcie firmy jsou obchodovány na burzách v Praze, Varšavě a Frankfurtu.



Podle předběžných hospodářských výsledků skupina loni zaznamenala čistý zisk ve výši 66,1 milionu korun. O rok dříve skončila ve ztrátě přes 152 milionů korun. Tržby pak meziročně vzrostly o 159 procent na 2,2 miliardy korun.