Valná hromada Monety schválila dividendu 8 korun na akcii

Výroční valná hromada akcionářů banky Moneta Money Bank schválila návrh představenstva na rozdělení čistého zisku za rok 2022 včetně výplaty dividendy ve výši 8 korun na akcii. Valná hromada dále schválila konsolidovanou a individuální účetní závěrku i zprávu o odměňování členů představenstva a dozorčí rady Banky. Na uvolněné místo v dozorčí radě Banky akcionáři zvolili paní Kateřinu Jiráskovou z PPF.

Moneta oznámila, že celkem 4,088 miliardy korun bude rozděleno jako podíl na zisku ve formě dividendy, co je právě výše 8 Kč/akcie. Částka 599.016.629,25 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku banky z minulých let.



Rozhodným dnem pro uplatnění práva akcionáře na dividendu je 2. květen 2023. Dividenda bude splatná dne 25. května 2023 a bude vyplacena v CZK.

Akcionáři zároveň zvolili novou členkou dozorčí rady Banky paní Kateřinu Jiráskovou. Paní Jiráskovou navrhlo do dozorčí rady představenstvo Banky na základě nominace významného akcionáře a po kladném posouzení výboru pro jmenování dozorčí rady Banky. "Paní Jirásková má bohaté zkušenosti s výkonnými i nevýkonnými funkcemi ve skupině PPF, a to jak ve finančním sektoru, tak i v jiných odvětvích. V současné době působí jako finanční ředitelka celé skupiny PPF a jako předsedkyně představenstva a provozní ředitelka společnosti PPF a.s. Zároveň je členkou představenstva PPF Financial Holdings a.s. a rovněž předsedkyní správní rady Nadace PPF," uvedla banka v tiskové zprávě.

Valná hromada dále schválila konsolidovanou i individuální účetní závěrku Banky za rok 2022. Následně akcionáři schválili společnost Deloitte jako auditora Banky pro rok 2023. Valná hromada také schválila zprávu o odměňování členů představenstva a dozorčí rady Banky za rok 2022.



Dnešní valné hromady se zúčastnili akcionáři držící 70,95 procenta akcií oprávněných hlasovat, valná hromada tak byla usnášeníschopná.

Před rokem Moneta vyplatila dividendu 3,6 miliardy korun z předloňského čistého zisku, který činil 4,1 miliardy Kč. Dividenda činila sedm korun na akcii.



Moneta Money Bank, dříve GE Money Bank, měla ke konci loňska 1,5 milionu klientů a 2699 zaměstnanců. Celková klientská základna podle banky meziročně vzrostla o 5,4 procenta, zaměstnanců ubylo téměř o desetinu.



Největším akcionářem Monety je finanční skupina PPF. Ta usilovala o spojení Monety se svou skupinou Air Bank. Transakci o spojení částí PPF, kam patří Air Bank, český a slovenský Home Credit a společnost Benxy (Zonky), s Moneta Money Bank schválili akcionáři Monety v prosinci 2021. Plán padl loni na jaře. PPF a Moneta tehdy jako důvod uvedly negativní vývoj ekonomiky, který mění parametry původně zamýšleného sloučení, nebo změny požadavků centrální banky na kapitálovou vybavenost bank v ČR.