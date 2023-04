Amazon potěšil ziskem i prodeji v cloudové divizi

.com potěšil čtvrtletním ziskem nad odhady trhu, který podpořilo snížení nákladů a překvapivě silné prodeje v divizi cloud computingu. Akcie v rozšířeném obchodování rostly o 11 %.



Výnosy za první čtvrtletí vzrostly o 9,4 % na 127,4 miliardy dolarů, tj. nad očekávání ve výši 124,7 miliard dolarů. A provozní zisk činil 4,8 miliardy dolarů, když analytici v průměru předpokládali 3 miliardy dolarů.



Tento největší světový online prodejce a poskytovatel cloud computingu již více než rok pracuje na zefektivnění svého podnikání, aby se přizpůsobil zpomalujícímu růstu prodejů u online nakupování a ve své divizi Web Services (AWS). Společnost ruší 27 000 pracovních míst, což je největší redukce v její historii. Poslední kolo propouštění oznámené ve středu se týkalo především zaměstnanců v její cloudové divizi AWS.



A právě tržby v cloudové divizi vzrostly o 16 % na 21,4 miliardy dolarů, což je více, než předpokládala Wall Street, ale zároveň jde o páté meziroční zpomalení růstu v řadě. Někteří analytici spekulovali, že zpomalení výdajů na firemní technologie by mohlo v tomto roce zpomalit tempo růstu cloudové divize až na jednociferné číslo.



Výsledky Amazonu naznačují, že snahy společnosti snížit náklady začínají přinášet ovoce. Provozní náklady se v prvním čtvrtletí zvýšily o 8,7 %, což je nejpomalejší tempo za nejméně deset let. A segment Severní Ameriky byl poprvé od konce roku 2021 na provozní bázi ziskový.



Společnost se sídlem v Seattlu očekává v současném období končícím v červnu tržby ve výši 127 až 133 miliard USD a provozní zisk ve výši 2 až 5,5 miliardy USD. Obě čísla jsou v souladu s odhady.



Pozitivní výsledky Amazonu přichází po podobně dobrých zprávách u ostatních velkých technologických společností, jako je Alphabet, a Meta Platforms. , stejně jako , vykázal odolné tržby v oblasti veřejného cloudu a Google Cloud společnosti Alphabet u této divize poprvé vykázal zisk. Digitální reklamy u společnosti Meta se odrazily ode dna a po třech čtvrtletích poklesu v řadě zde začaly tržby opět růst. oznámil 21% nárůst prodejů reklamy na 9,51 miliard dolarů.



Akcie v New Yorku rostly v rozšířeném obchodování na maximum 123 USD po uzavření na 109,82 USD. Akcie za 2023 posílily o 31 %.



Zdroj: Bloomberg