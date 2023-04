Damodaran: Technologie mohou být defenzivní investicí, proti Amazonu se nevyplácí sázet, i když má vysoké valuace

Známý valuační odborník Aswath Damodaran hovořil na CNBC o tom, že velké technologické společnosti již nemohou dosahovat vyššího růstu tržeb, i tak ale mohou investory pozitivně překvapovat svými zisky. Příčinou je snižování nákladů a prostor pro zvyšování efektivity (viz první část rozhovoru zde). Ve druhé mimo jiné popisoval, jak si trhy jen postupně zvykají na novou realitu těchto společností.

Podle Damodarana byla dříve růstová očekávání u velkých technologií nastavena příliš vysoko, trhy počítaly s růstem tržeb až u 20 %. Pak se investoři přesunuli do druhého extrému, „začali říkat, že jde o hrozné společnosti, které nelze vlastnit.“ Damodaran k tomu zavzpomínal, že „když se dostal pod 100 dolarů za akcii, lidé říkali, že se blíží konec.“

Nyní jsou podle experta valuace velkých technologií „ok“. Odrážejí totiž relevantním způsobem rozumné odhady jejich růstu a zároveň to, že tyto společnosti dosahují slušné ziskovosti a toku hotovosti, k tomu mohou mít prostor pro určitý růst marží. Nejsou ale valuace některých technologií přece jen příliš napjaté? Tuto otázku doplnila CNBC pokračováním tabulky z první části rozhovoru, ve které srovnávala poměry cen a očekávaných zisků u vybraných firem. Druhá část tabulky se zaměřuje na společnosti Meta, NVIDIA a :

Zdroj: CNBC, Youtube

Z této skupiny má nejvyšší PE NVIDIA, nyní dosahuje téměř 60, na počátku roku to přitom bylo 34. Damodaran k možným napjatým valuacím u některých firem uvedl, že již mnoho let se hovoří o vysokém PE Amazonu (viz první část rozhovoru), ale zas a znovu se ukazuje, že sázet proti této akcii se nevyplácí. Zisky Amazonu jsou přitom podle experta snižovány tím, „jak je prováděn její podnikatelský model.“

Expert zmínil rovněž akcie společnosti Meta, které podle něj mají potenciál pro další růst. K tomu dodal, že technologické tituly mohou mít defenzivní charakteristiku, protože jde o společnosti schopné generovat vysoký tok hotovosti. K tomu Damodaran dodal, že i když je cena nějaké akcie na její férové hodnotě, nečiní to z ní špatnou investici. To platí i o technologiích, které mohou nyní být svými valuacemi na férových úrovních. A které by podle experta mohly udržet silnou ziskovost i v případě technologického ochlazení.

Zdroj: CNBC