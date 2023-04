Nafouknuté valuace technologických gigantů by mohly být pro index S&P 500 problém

Akciový trh tento týden čelí velké zkoušce. Očekává se totiž, že velké technologické společnosti, které letos tlačily index S&P 500 nahoru, vykážou žalostné čtvrtletní zisky. Microsoft a Alphabet odreportují svá čísla dnes po uzavření trhu. Ve středu a ve čtvrtek je budou následovat Meta Platforms a .com. má vydat svou zprávu 4. května.



Zisky IT společností v tomto americkém akciovém indexu klesnou dle odhadů Bloomberg Intelligence za první čtvrtletí o 15 %, což by byl největší meziroční pokles od roku 2009. Právě největší technologické společnosti přitom přispěly k letošnímu 7% nárůstu indexu S&P 500 nejvíce, a to díky své velikosti i lepší výkonnosti. Podle údajů agentury Bloomberg se , a podílely na téměř polovině zisků indexu.

"Valuační prémie u amerických akcií s obří tržní kapitalizací by mohla být pro výkonnost indexu S&P 500 problémem, protože se tyto dlouhodobé akcie zdají být očividně nesprávně naceněné vzhledem k současné úrovni úrokových sazeb," uvedli stratégové Bloomberg Intelligence Gina Martin Adams a Michael Casper.

Velká část růstu tohoto indexu byla podpořena spekulacemi, že se Fed chýlí se svým zvyšováním úrokových sazeb ke konci, a útěkem do společností se silnými rozvahami kvůli turbulencím v bankovním sektoru. K nárůstu došlo, i když analytici pokračují ve snižování odhadů zisku na rok 2023, což tlačí valuace těchto firem do drahé zóny. Například a mají cenu na asi 27násobku předpokládaných zisků příštího roku. To je výrazně nad průměrem akcií za poslední desetiletí.

Jakékoli další zhoršení výhledu by mohlo znamenat potíže pro společnost, jako je - nejhodnotnější společnost na světě s tržní kapitalizací 2,6 bilionu dolarů, a odstranit tak hlavní tažnou sílu pro širší akciový trh. "Vzhledem k prostředí, ve kterém se nacházíme, k oceněním a jedinečným problémům, které musí některé z těchto společností řešit, je tu důvod pro to, být obezřetný," řekl Tim Pagliara, předseda představenstva a hlavní investiční ředitel společnosti Capwealth Advisors.



První výsledky v tomto sektoru mohou tyto obavy potvrdit. CDW Corp., společnost zabývající se technologickým hardwarem a službami s tržní hodnotou 22 miliard dolarů, minulý týden stáhla dolů své větší konkurenty, jako je Systems, když přinesla neuspokojivé předběžné výsledky. Společnost dala výpadek tržeb za vinu „zesilující ekonomické nejistotě“, která způsobila, že zákazníci snížili své výdaje. Generální ředitel tento názor zopakoval a poznamenal, že společnost zaznamenává „určité zmírnění“ výdajů zákazníků.





„Jsou tu obavy z toho, že Fed udělá politickou chybu, že zisky nedosáhnou na očekávání, z přísnějších úvěrových podmínek, ze situace s bankami a z velké neznámé ohledně dluhového stropu,“ shrnul Keith Apton, výkonný ředitel Wealth Management.







Zdroj: Bloomberg