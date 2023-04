BNP Paribas moc nefandí Amazonu, opak platí o některých jiných technologiích

Vedení společnosti tvrdí, že nejlepší dny má ještě před sebou. Podle Yahoo Finance je také naprostá většina analytiků na trhu ohledně těchto akcií optimistická, výjimku představuje Stefan Slowinski z . Ten na Yahoo hovořil o tom, jaké to je být tak názorově osamocený a na čem stojí jeho argumenty.



Expert uvedl, že jeho banka pokrývá akcie Amazonu rok a domnívá se, že tato akcie bude za ostatními zaostávat. Cílová cena je nastavena na 90 dolarů za akcii a jedním z hlavních důvodů je větší skepse ohledně vývoje marží a ziskovosti. Ta se totiž podle Slowinskiho nebude zlepšovat tak rychle, jak se čeká.



Analytik připomněl, že konsenzus nyní očekává růst volného toku hotovosti z negativních 12 miliard dolarů na 28 miliard dolarů. Tok hotovosti po investicích by se tedy podle těchto predikcí měl letos zvýšit o 40 miliard dolarů, což podle experta představuje riziko, že firma na uvedený cíl nedosáhne. Přestože i on sám věří, že firma se na této úrovni bude zlepšovat.







Na Yahoo dále připomněli, že podle vedení Amazonu bude velkým přínosem pro zákazníky i akcionáře firmy takzvaná generativní umělá inteligence (generative AI). Jde o umělou inteligenci, která je schopná tvořit vlastní texty, obrázky a další produkty a analytik se domnívá, že jde skutečně o oblast, ve které by měl být úspěšný. Má na to zdroje a své vlastní technologie. Zatím ale není jasné, jak přesně je bude využívat ku prospěchu svých klientů.



Z krátkodobějšího hlediska se trhy ve vztahu k umělé inteligenci nejvíce zajímají o to, jaké náklady aktivity v této oblasti přinesou. Je totiž zřejmé, že tržby přijdou až později, nejdříve musí firmy investovat. Nejen u Amazonu, ale i u firem jako a Google se pak diskutuje o tom, jaké všechny produkty mohou v budoucnu díky umělé inteligenci nabízet a jak zlepší své služby. Tedy jak bude umělou inteligenci „monetizovat“. Akciím Googlu i přitom na rozdíl od Amazonu fandí, u první má cílovou cenu na 310 a u druhé na 126 dolarech.



V technologickém sektoru podle experta ještě není znát plošné oživení poptávky. Tématem letošního roku tak doposud bylo a nadále i bude vybírání konkrétních titulů. Zejména těch, které při růstu ceny akcií do menší míry spoléhají na vyšší valuační násobky a více na zvyšování své ziskovosti. Analytik k tomu opět zmínil Alphabet, který podle něj přijde s více produkty založenými na generativní umělé inteligenci.



Zdroj: Yahoo Finance