Výtečný závěr týdne na Wall Street, Intel +4,02 %

Závěrečná obchodní seance 17. týdne roku 2023 byla ve vyčkávacím módu před zasedáním americké centrální banky následující týden, kdy předpokládaný je posun sazeb vzhůru o 0,25 % a očekávaný bude primárně komentář předsedy Jeroma Powella k budoucímu směřování politiky FED.



Směr obchodování byl stanoven nejen výsledky společností jako , Mobil či , ale i několika zajímavými makro daty ke kondici americké ekonomiky.



Prvním údajem byly osobní příjmy za 3. měsíc letošního roku a ty vzrostly o 0,3 %, odhad trhu byl postavený o 0,1procentní bod níže. MNI Chicago PMI v dubnu narostl výše, než byl očekávaný konsensus, a to na 48,6 b. Jako poslední představil svůj výkon Index spotřebitelské důvěry Mich. University a ten potvrdil odhad na výši 63,5 b.



Intel v průběhu obchodního dne narostl o více jak 4 %, a to díky lepšímu výsledku z pohledu tržeb, které se sice propadly o 35 % yoy na necelých 12 mld. USD, ovšem konsensus byl překonán o 700 mil USD. Realistický výhled Intelu lze hodnotit pozitivně, kdy jsou například tržby očekávány 12 mld. USD, což je shodné s odhadem trhu, INTC US +4,02 %.



Skvělý kvartál mají za sebou energetičtí giganti Mobil a . První jmenovaná společnost za první čtvrtletí vykázala rekordní zisk a čistý zisk na akcii 2,83 USD, který byl vyšší oproti odhadům o 7,44 %. přinesl vyšší než odhadované výnosy i čistý zisk na akcii, kdy výnosy byly rovny takřka 51 mld. USD a EPS 3,55 USD, XOM US +1,25 %, CVX US +1,01 %. I právě díky solidním výsledkům energetických firem a růstu ropy byl Energetický sektor tím nejlepším a přidal 1,5 %.



Zklamání investorům naopak přinesl report výsledků za 1Q23 telekomunikační společnosti T-Mobile, která odepsala takřka 4 %. Zklamáním byly výnosy, které byly oproti konsensu nižší o 1,04 % na 19,63 mld. USD. Současně analytik domu posunul 12M cílovou cenu ze 174 USD na 184 USD s doporučením strong buy, TMUS US -4,03 %.



WTI +2,6 %, Brent +1,5 %, Zlato +0,1 %, EUR/USD 1,1017, EUR/CZK 23,53, USD/CZK 21,36



Jednotlivé indexy uzavřely následovně: Index Dow Jones Industrial Average posílil o 0,8 % (34.098 b.), S&P 500 o 0,7 % (4.169 b.) a technologický Nasdaq Composite o 0,7 % (12.226 b.).