BNP Paribas zdvojnásobila ve čtvrtletí zisk díky prodeji americké divize

Francouzská banka v prvním čtvrtletí meziročně více než zdvojnásobila čistý zisk na 4,44 miliardy eur (95 miliard Kč). Pomohl jí prodej americké divize pro drobné klienty. Největší banka v eurozóně to uvedla ve svém dnešním sdělení. Zisk byl v souladu s očekáváním analytiků. V čase, kdy evropské bankovní domy usilují po řadě turbulencí o obnovení důvěry v bankovní sektor, posílila své kapitálové a likviditní rezervy, uvedla agentura Reuters.



Bance se dařilo v oblasti dluhopisů, surovin a měn. Dobře se vyvíjelo i klasické investiční bankovnictví a poradenství pro firmy, stejně jako privátní bankovnictví, které těžilo z vyšších úrokových sazeb.



Méně úspěšná byla v obchodování s cennými papíry, kde se jí tržby snížily o 1,8 procenta. Právě tuto oblast přitom prohlásil generální ředitel Jean-Laurent Bonnafe za růstovou. Přesto byla úspěšnější než někteří konkurenti včetně , které klesl příjem z obchodování s fixním výnosem o 17 procent.



Tržby se od ledna do března zvýšily o pět procent na 12,5 miliardy eur. Byly tak vyšší, než 11,7 miliardy eur, kolik udával tržní konsenzus.



Prodej Bank of West se uzavřel v únoru. Podle přinesl kapitálové zisky 2,95 miliardy eur. Banka už dříve uvedla, že výtěžek z prodeje použije k financování dalších odkupů svých akcií a k financování relativně malých, ale rychlých akvizic. Chce jejich prostřednictvím také dál rozvíjet svou přítomnost v Evropě