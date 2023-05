Gen Digital zvýšila celoroční čistý zisk o 61 procent na 1,35 miliardy dolarů

Nadnárodní společnost Gen Digital, která vznikla spojením antivirových firem a NortonLifeLock, v uplynulém finančním roce zvýšila čistý zisk o více než 61 procent na 1,35 miliardy dolarů (29,1 miliardy Kč). Firma to uvedla ve čtvrtek v tiskové zprávě. Čisté výnosy se za rok do konce března zvýšily o 19 procent na 3,34 miliardy USD.



"V uplynulém roce jsme úspěšně integrovali a NortonLifeLock a dosáhli dalšího ziskového růstu," uvedl generální ředitel Vincent Pilette. Dodal, že firma chce pokračovat v inovacích a nabízet výkonnou a snadno použitelnou kybernetickou bezpečnost, kterou si každý bude moci přizpůsobit svému digitálnímu životu.



Celoroční provozní zisk se zvýšil o 24 procent na 1,8 miliardy USD. V prvním čtvrtletí nynějšího finančního roku firma očekává výnosy v rozmezí 940 až 950 milionů USD. To je méně, než čekají analytici v anketě společnosti Refinitiv, kteří výnosy odhadovali v průměru na 954,2 milionu USD.

Celkové tržby za finanční rok 23 činily 3,3 mld. USD a meziročně vzrostly o 19 % v USD a 23 % při konstantních měnových kurzech. Tržby za 4. čtvrtletí FY23 činily 948 mil. USD a vzrostly o 32 % v USD a 35 % při konstantních měnových kurzech.



Firma uvedla, že zákazníci čelí vyšším výpůjčním nákladům a vysoké inflaci, a snižují proto výdaje na produkty kybernetické bezpečnosti. Gen Digital také čelí zvýšené konkurenci jak ze strany zavedených společností, tak menších rivalů, jako je Surfshark.



Do portfolia společnosti Gen patří značky Norton, , LifeLock, Avira, , ReputationDefender a CCleaner. Firma produkty a služby v oblasti kybernetické bezpečnosti, ochrany soukromí a identity poskytuje více než 500 milionům uživatelů ve více než 150 zemích.