Komerční bance stoupl v 1. čtvrtletí zisk meziročně o 1,4 pct na 3,6 miliardy Kč

Komerční bance stoupl v prvním čtvrtletí čistý zisk meziročně o 1,4 procenta na 3,6 miliardy korun. Celkové výnosy klesly o 5,5 procenta na devět miliard korun. Provozní náklady vzrostly o pět procent na pět miliard. Banka, jejímž většinovým vlastníkem je francouzská Société Générale, dnes neauditované konsolidované výsledky zveřejnila na svém webu. Výsledky byly podle banky ovlivněny nižší úrovní ekonomické důvěry mezi spotřebiteli a podniky a také tvrdou konkurencí na bankovním trhu.



"Celkové výsledky přesto byly solidní, klienti nadále prokazovali velmi dobrou disciplínu při splácení svých úvěrů, a dokonce jsme zaznamenali známky zlepšující se poptávky po úvěrech na bydlení a spotřebitelských úvěrech, což snad naznačuje zlepšení optimismu lidí,” uvedl předseda představenstva a generální ředitel Jan Juchelka.



Celkový hrubý objem úvěrů vzrostl meziročně o 5,1 procenta na 789,1 miliardy korun. Půjčky na bydlení stouply o 3,8 procenta. Objem spotřebitelských úvěrů se zvýšil o 6,6 procenta. Objem úvěrů poskytnutých podnikům a ostatním subjektům byl meziročně vyšší o 6,2 procenta.



Vklady klientů v 1. čtvrtletí meziročně klesly o 3,5 procenta na 979,5 miliardy korun. "Vývoj byl ovlivněn tím, že klienti přesouvali část svých úspor do podílových fondů. Konkurence o vklady na trhu zůstala silná," uvedla banka. Vklady občanů se snížily meziročně o devět procent, vklady korporátních a podnikatelských klientů nepatrně vzrostly.



Čistý úrokový výnos klesl o 7,4 procenta na 6,3 miliardy korun, protože podle banky vliv vyšších průměrných nákladů na vklady nestačily kompenzovat rostoucí objemy úvěrů. Čistý výnos z poplatků a provizí mírně vzrostl na 1,5 miliardy korun, a to především díky větší transakční aktivitě s platebními kartami. Čistý zisk z finančních operací klesl o 7,5 procenta z rekordního výsledku prvního čtvrtletí minulého roku na jednu miliardu korun.



KB patří mezi největší bankovní domy v Česku. Týká se jí proto daň z mimořádných zisků. Takzvanou windfall tax schválila vláda jako 60procentní daňovou přirážku na nadměrný zisk. Ten odpovídá rozdílu mezi základem daně a průměrem nákladů základu daně za poslední čtyři roky navýšeného o 20 procent. Výnos z daně má vládě sloužit k pokrytí mimořádných nákladů, které stát bude mít v souvislosti se stanovením maximálních cen energií.



Komerční banka měla ke konci března 71.447 akcionářů, meziročně o 10.590 víc. Podíl strategického akcionáře, banky Société Générale, zůstal nezměněn na 60,4 procenta, minoritní akcionáři měli 39 procent a KB držela 0,6 procenta vlastních akcií. Société Générale v prvním čtvrtletí zvýšila čistý zisk meziročně o 5,7 procenta na 868 milionů eur (20,4 miliardy Kč). Výsledky překonaly odhady analytiků, zejména díky obchodování s dluhopisy, které kompenzovalo slabý výkon divize bankovních služeb pro drobné klienty ve Francii.



KB dnes v tiskové zprávě připomněla, že řádná valná hromada 20. dubna schválila výplatu dividendy ve výši 11,5 miliardy korun, tedy 60,42 koruny na akcii, před zdaněním. To představuje 65 procent konsolidovaného čistého zisku připadajícího akcionářům KB za rok 2022. Nárok na dividendu mají vlastníci akcií Komerční banky k 2. květnu 2023. Dividenda je splatná 22. května 2023. "S ohledem na aktuální stav hodlá vedení KB pro rok 2023 navrhnout rozdělení formou dividend 65 procent z konsolidovaného čistého zisku připadajícího akcionářům za rok 2023," uvedla banka.