Energetika EDF se rozloučila na francouzské burze. Stát ji vykoupil od listopadu s vysokou prémií pro menšinové akcionáře

Na pařížské burze ke včerejšku oficiálně skončilo obchodování s akciemi francouzské elektrárenské společnosti EDF. Všechny její akcie vlastní francouzský stát, napsalo ministerstvo financí a hospodářství. Odkup akcií menšinových akcionářů, který začal v listopadu loňského roku, stál zhruba deset miliard eur (na 240 miliard korun).



Francouzské ministerstvo oznámilo, že francouzský stát "v současnosti drží veškerý kapitál a všechna hlasovací práva v EDF".



Když stát loni začal s výkupem akcií menšinových akcionářů, měl už ve firmě podíl 84 procent. Cenu 12 eur za jednu akcii, kterou stát nabízel, mnoho akcionářů považovalo za nízkou, a proto se obrátili na soudy. To celou operaci zpomalilo. Podle tisku výkup akcií stál francouzský stát 9,7 miliardy eur.



"Obnova kontroly nad celým kapitálem naší elektrárenské společnosti byla vládní prioritou," uvedl ministr financí a hospodářství Bruno Le Maire. Podle vlády prezidenta Emmanuela Macrona by to mělo ulehčit rozhodování ve firmě, například ohledně výstavby nových jaderných reaktorů.



Podle francouzského tisku však budoucnost EDF zůstává nejistá i poté, co se jejím jediným vlastníkem stal stát. Důvodem je především vysoké zadlužení společnosti. Čistý dluh společnost loni vzrostl na 64,5 miliardy eur ze 43 miliard eur v roce předchozím. EDF také čekají rozsáhlé investice nejen do jaderných elektráren, ale také do obnovitelných zdrojů. To, že jediným vlastníkem společnosti je stát, by však mohlo zlepšit hodnocení firmy u ratingových agentur, a tudíž i snížit náklady na její financování na úvěrovém a kapitálovém trhu.