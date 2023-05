Francouzská firma EDF chce své jaderné elektrárny lépe připravit na vlny veder

Francouzská elektrárenská společnost chce své jaderné elektrárny lépe připravit na vlny veder. Zkoumá investice do úložných kapacit pro studenou vodu používanou k chlazení reaktorů, která se ve vedrech kvůli své vyšší teplotě, než stanovují předpisy, nemůže vracet do řek. se tak hodlá vyhnout omezením provozu kvůli zchlazování. S odkazem na ředitelku pro životní prostředí Cécile Laugierovou to uvedl deník Les Echos.



Za veder loni v létě platila pro některé jaderné elektrárny přechodně výjimečná opatření. Ta umožňovala navracet vodu zpět, i když měla vyšší teplotu, než je povoleno. Země se tak rozhodla, protože jinak hrozil nedostatek elektřiny. Teplota, při níž elektrárny vypouštějí vodu do řek, je regulována v zájmu ochrany říční flóry a fauny.



"Dnes jsou naše skladovací kapacity více než dostatečné, ale když se podíváme do budoucna, musíme zvýšit marže," řekla Laugierová. může být v budoucnu skutečně nucena odstavit reaktory, aby omezila ohřev řek při vlně veder. Od začátku roku 2000 tvoří ztráty z těchto ekologických příčin 0,3 procenta výroby elektřiny skupiny. předpovídá, že tyto ztráty se do roku 2050 zvýší na 1,5 procenta.



EDF zároveň tlačí na přehodnocení ekologických standardů, které vypouštění vody do řek omezují. "Environmentální koncepty vycházejí ze studií ze 70. let 20. století, ale změna klimatu už mění životní prostředí," řekl ředitelka pro životní prostředí. Jako příklad uvedla teplotu řeky Garonny, která v létě měla nad elektrárnou v Golfechu i 28 stupňů. To odpovídá maximální hodnotě, kterou má koncern pro vypouštění vody stanovenou.



Současně chce elektrárenská společnost používat chladicí vodu šetrněji, řekla Laugierová. Testovat se má proces, pomocí kterého by se vodní pára vznikající v chladicích věžích mohla shromažďovat a znovu používat jako chladicí voda.