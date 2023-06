Dealogic: Firmy prodávají akcie nejrychlejším tempem za poslední roky

Firmy a velké investiční společnosti prodávají akcie nejrychlejším tempem za poslední roky, snaží se tak využít oživení na trhu. Podle společnosti Dealogic, která sleduje aktivitu v tomto odvětví, firmy a podniky soukromého kapitálu jen od konce dubna investorům takto nabídly akcie za více než 24 miliard dolarů (528 miliard Kč). Informoval o tom americký ekonomický list The Wall Street Journal (WSJ).



Uvedená částka zahrnuje následný prodej akcií. Nejde tedy o primární veřejnou nabídku (IPO), s jejíž pomocí firmy vstupují na veřejné trhy.



Jen v květnu firmy prodaly akcie za více než 17 miliard dolarů, což je výrazně nad měsíčním průměrem 6,9 miliardy dolarů z loňského roku. Prodej podílů se uskutečnil v průměru s menšími slevami k tržní ceně než obvykle, což znamená, že trh je v dobré kondici a o další akcie je mezi investory zájem.



Index S&P 500 minulý týden vstoupil do nového býčího trhu. Tak se označuje situace, kdy uzavřel 20 procent nad posledním minimem, které je z konce loňského října. K růstu přispěl hlavně zájem o několik velkých technologických firem. Na akcie jinak od loňska nepříznivě doléhají faktory, jako je vysoká inflace a obavy z recese.



Téměř polovina prodaných akcií pochází od velkých akcionářů, jako jsou firmy soukromého kapitálu, které hledají kreativní způsoby, jak prodat celé firmy nebo jejich části. Motivací je snaha vrátit peníze například penzijním fondům a dalším subjektům, které jim poskytují kapitál. Firmy soukromého kapitálu zpravidla kupují podniky, které považují za podhodnocené, zefektivní jejich provoz a po letech je znovu uvedou na burzu, případně je zhodnocené prodají za vyšší cenu. Zmrazený trh s IPO a malý objem fúzí a akvizic tyto snahy komplikoval.



"Panuje názor, že na této úrovni by se mohlo obchodovat i v dohledné budoucnosti. Prodej v současné době jim dává příležitost vrátit kapitál svým komanditistům," řekl Keith Canton, který je vedoucím oddělení amerických kapitálových trhů ve společnosti Chase. Ta v posledních týdnech uskutečnila mnoho velkých zakázek na prodej akcií.



V květnu prodala společnost soukromého kapitálu Clayton Dubilier & Rice zhruba za dvě miliardy dolarů podíl ve firmě Agilon Health, která se zaměřuje na technologie pro zdravotnický sektor. Byl to největší prodej za více než rok. Aby firma přilákala zájemce ochotné podíl koupit, udělala něco neobvyklého: slíbila, že 900 dní nebude žádné další akcie společnosti prodávat. Agilon debutoval na burze v roce 2021.



Tato dohoda otevřela dveře dalším velkým plánům na prodej akcií. Například americký výrobce počítačových čipů tento měsíc prodal akcie své bývalé součásti Mobileye za více než 1,6 miliardy dolarů. To je více, než a jeho bankéři původně plánovali. Společnost zhruba za dvě miliardy dolarů prodala akcie své odštěpené společnosti HealthCare Technologies, zatímco pojišťovací gigant (AIG) se zbavil akcií společnosti Corebridge Financial v objemu více než jedné miliardy dolarů. Tuto firmu, která se zaměřuje na penzijní a životní pojištění, vyčlenila v loňském roce.



Prodávající musí obvykle nabídnout slevu proti ceně, za kterou se akcie v posledních dnech obchodovaly, pokud chce získat zájemce o nabízené cenné papíry. V letech 2020 a 2021, kdy byla poptávka po akciích vysoká, se tyto slevy zmenšily a podle společnosti Dealogic činily v průměru 8,4 procenta. Od začátku loňského roku průměrná sleva u následných nabídek akcií vzrostla přibližně na 12 procent. Letos v květnu se začala opět zmenšovat a dostala se na 8,3 procenta, teď v červnu je ještě nižší.