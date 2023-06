Lee: U strukturálních akciových příběhů nemá smysl diskutovat o valuacích, inflace slábne a ekonomika sílí

Tom Lee ze společnosti Fundstrat hovoří již delší dobu o růstu cen amerických akcií, podle CNBC je dokonce nyní kvůli svému cíli pro index S&P 500 největším býkem na trhu. Lee totiž doposud hovořil o tom, že index uzavře na konci roku na 4700 bodech. Investor tak detailněji popisoval svůj pohled na další dění na trhu a v ekonomice včetně toho, proč podle něj neprobíhá standardní cyklus zvedání sazeb.



Lee si myslí, že podle většiny investorů bude americká centrální banka postupovat podobně jako v předchozích cyklech zvedání sazeb. To podle něj znamená „zvedat sazby až do chvíle, dokud se něco nepokazí.“ On sám se ale domnívá, že tento cyklus není standardní, protože je charakterizován bojem proti inflaci. A pro Fed je rozhodující vývoj inflačních očekávání. Ta přitom podle posledních průzkumů mezi spotřebiteli „kolabují“.



Lee tedy míní, že Fed už „udělal velmi mnoho“ a zastaví ve chvíli, kdy klesnou inflační očekávání. Přesně k tomu dochází už nyní. K tomu Lee připomněl dobu, kdy vysokou inflaci snižoval Fed v čele s Paulem Volckerem. Akcie se tehdy „odrazily ode dna ještě předtím, než Volcker změnil taktiku.“ Nyní je přitom na trhu patrná síla cyklických akcií a podle experta jde často o firmy, které jsou schopny vypořádat se s vyššími inflačními tlaky.



Na trhu se intenzivně hovoří o páru do recese, ale Lee se domnívá, že může naopak nastat přesun do fáze expanze. Poukázal v této souvislosti na výsledky obchodovaných firem ve druhém čtvrtletí. Pokud se totiž očistí od energetiky, dochází u nich k růstu. A to poprvé za posledních šest čtvrtletí. Může tak dojít k souběhu slábnoucí inflace a sílící ekonomiky, kdy by bylo namístě zaměřit se na akcie profitující z rané fáze ekonomického cyklu.



Investor se domnívá, že rally na amerických trzích se roztahuje více do šířky a táhne ji dál více a více akcií. K valuacím investor řekl, že pokud je u nějaké společnosti rozhodující dlouhodobý strukturální příběh, nemá smysl bavit se o současných valuačních násobcích. U společností, jako je CISCO, se pak ale dá podle něj očekávat, že se tu snoubí dobrý dlouhodobý výhled s možností výrazného růstu valuací.



Lee podle svých slov nyní sleduje sektor akcií menších společností s tím, že rally by se mohla rozšiřovat tímto směrem. Nicméně připomněl, že akcie obvykle nerostou bez občasných korekcí a nebyl by překvapen, kdyby se taková dostavila i na současné cestě nahoru.



Zdroj: CNBC