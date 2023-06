Yardeni: Opakování dvacátých let a býčí trend na akciích

Mně se líbí, když na trhu vrčí medvědi. Obavy mívám naopak v době, kdy je každý býkem. Na CNBC to řekl Ed Yardeni, který stojí v čele své společnosti Yardeni Research a domnívá se, že nyní jednoznačně probíhá býčí trh. Důvodem je podle něj absence recese, o které se neustále hovoří. A zlepšují se i zisky obchodovaných firem.



Podle Yardeniho se současní medvědi stále dívají do selektivní minulosti a o ni jsou opřeny jejich názory. Z hlediska minulosti je ale podle ekonoma relevantní vývoj ve dvacátých letech minulého století. Tehdy totiž došlo k výraznému technologickému pokroku a ekonomickému boomu a podle experta by se to samé mohlo opakovat v současných dvacátých letech.



Na CNBC na Yardeniho slova namítli, že na trhu nyní podle některých ukazatelů moc medvědů není. On reagoval s tím, že současný býčí trh podle něj začal na podzim minulého roku a tehdy měl širokou základnu. Pak přišla bankovní krize a základna se zúžila s tím, jak se investoři odvraceli od akcií bank a přesouvali se k velkým technologickým firmám. Tehdy se objevovaly názory, že toto zúžení je předehrou poklesu trhu, ale ukazuje se, že naopak znovu roste počet posilujících akcií. To je podle Yardeniho jasný důkaz, že pokračuje býčí trh a výhled je optimistický.



Yardeni předpovídá, že index S&P bude na konci letošního roku na 4600 bodech. Inflace podle něj „hezky klesá“, což by mělo umožnit americké centrální bance zastavit proces utahování monetární politiky. A ekonom také hovoří o oživení ekonomiky ve tvaru „U“. Trh práce pak vidí jako „stále silný, ale přece jen zpomaluje, což je ovšem vítanou zprávou pro akciový trh.“



Allan Boomer z Momentum Advisors doplnil Yardeniho slova s tím, že on vidí vývoj podobně, i když možná není tak velký býk jako jeho kolega. Poukázal pak na to, že výnosy dluhopisů se nyní drží poměrně vysoko a proto se někteří investoři zaměřují spíše na ně. To ale znamená, že jim uniká posilování akciového trhu. I Boomer má za to, že ekonomika je silná, největší riziko pak podle něj představuje přehnaná reakce Fedu. Tedy přílišné utažení monetární politiky.



Zdroj: CNBC