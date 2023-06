Zahraniční dluh České republiky v prvním čtvrtletí klesl na 4,4 bilionu korun

Zahraniční dluh České republiky v letošním prvním čtvrtletí klesl o 65,8 miliardy korun, ke konci března tak činil 4,388 bilionu Kč. To představovalo 62,9 procenta hrubého domácího produktu (HDP). Meziročně byl dluh nižší o 296,9 miliardy Kč. Vyplývá to z předběžných údajů, které dnes zveřejnila Česká národní banka (ČNB).



Přes 77 procent zahraničního dluhu připadlo na soukromý sektor a zbývající část, 22,6 procenta, byly závazky veřejného sektoru, do kterých spadají závazky vládního sektoru, soukromých subjektů garantované vládou a subjektů s majoritní účastí státu.



Z hlediska jednotlivých sektorů bylo v prvním čtvrtletí podle centrální banky určující snížení zadluženosti bankovního a vládního sektoru. Podíl bankovního sektoru na celkové zadluženosti tak činil ve sledovaném období 38,7 procenta a vládní sektor se na celkovém zahraničním dluhu podílel z 14,3 procenta. Zahraniční závazky ostatních sektorů tvořily 47 procent celkového dluhu.



Z hlediska instrumentů jsou ve struktuře zahraničního dluhu nejvíce rozšířené formy dluhového financování vklady a půjčky od přidružených podniků. V souhrnu představovaly podle ČNB 50,9 procenta zahraničního dluhu.



"V časové struktuře zahraničního dluhu zaujímají závazky s původní splatností delší než jeden rok 42,8 procenta z celkových dluhových pasiv," doplnila ČNB.