Čistý dluh Británie poprvé od roku 1961 překonal 100 procent HDP

Čistý dluh veřejného sektoru, s výjimkou dluhu státem kontrolovaných bank, činil 2,567 bilionu liber (71,5 bilionu Kč). To odpovídá 100,1 procenta HDP . Je to poprvé od roku 1961, kdy dluh překonal hranici 100 procent HDP , i když v době pandemie nemoci covid-19 byl tento údaj rovněž zaznamenán, ale pak byl revidován směrem dolů.Podle ONS vládní půjčky v květnu činily 20,045 miliardy liber. Analytici dotazovaní agenturou Reuters očekávali, že čisté výpůjčky veřejného sektoru bez státních bank budou 19,5 miliardy liber.Analytici rovněž předpovídali, že meziroční tempo růstu spotřebitelských cen v květnu klesne na 8,4 procenta, a vzdálí se tak říjnovému 41letému maximu, které činilo 11,1 procenta.Jádrová inflace , která nezahrnuje nestabilní ceny potravin, energií, alkoholu a tabáku, nečekaně vzrostla na 7,1 procenta z 6,8 procenta. Tento údaj považuje britská centrální banka za dobrý ukazatel základních cenových tlaků.Hlavní ekonom ONS Grant Fitzner uvedl, že ceny letenek stouply více než před rokem a v květnu byly na vyšší úrovni, než je obvyklé. K tomu, že inflace zůstala vysoká, podle něj přispěly také rostoucí ceny ojetých vozů, živých hudebních akcí a počítačových her.Inflace v Británii se ukázala být odolnější, než v ostatních předních vyspělých ekonomikách. Index spotřebitelských cen je nejvyšší ze zemí skupiny G7, druhá je Itálie s osmi procenty. Vysoká inflace představuje problém i pro premiéra Rishiho Sunaka, který slíbil, že do koce roku 2023 sníží tempo růstu cen na polovinu.Zpráva o inflaci přichází den před zasedáním měnového výboru britské centrální banky Bank of England. Očekává se, že již po 13. za sebou zvýší banka hlavní úrokovou sazbu, a to na 4,75 procenta z 4,5 procenta.