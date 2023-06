Podle příjmů je americká ekonomika letos v recesi

Jak to tak bývá, ohledně dalšího vývoje monetární politiky v USA se opět vyprofilovaly dva hlavní tábory. Jeden z nich považuje za rozumnější dál utahovat, druhý tvrdí, že již bylo dost, či dokonce příliš. Argumenty obou jsou většinou docela známy, ale z tábora druhého zaznívá i jeden poněkud nevšední, kterému bych se dnes chtěl věnovat.



Následující graf ukazuje takzvaný hrubý domácí důchod (anglicky GDI), který by v principu měl odpovídat hrubému domácímu produktu, jen měřenému z druhé, tedy příjmové strany. Právě vývoj GDI je zmiňován některými ekonomy a investory, kteří věří, že utahování již bylo dost, protože americké hospodářství se již vydalo cestou znatelné dezinflace a útlumu. Na GDI upozorňují například v Ark Invest a následující graf od Mish Talk ukazuje proč:





Zdroj: Twitter



Graf ještě obsahuje pohyb reálných tržeb koncovým zákazníkům, které neobsahují pohyb zásob. Ani do roku 2020/21 se pohyb všech zmíněných ukazatelů 100 % nekryl, ale po roce 2020 přišla ve srovnání s tím statistická anarchie. Není moc divu, protože každý ukazatel je postaven na jiných datech a jelikož vývoj posledních let byl a je poněkud nestandardní, rozhodí to dříve relativně poslušné datové řady. Pointa všeho je pak v tom, že podle produktu a reálných tržeb americké ekonomika relativně slušně roste. Podle příjmů dvě čtvrtletí dost slušně klesá.



Můžeme si všimnout, že na počátku loňského roku nabíhala americká ekonomika do recese zase podle HDP, ale příjmy ukazovaly trochu větší sílu. Oficiálně recese nakonec vyhlášena nebyla a to může ukazovat na vypovídací relevanci příjmů. Ale možná hlavně na to, že recese je hodně široký pojem. A jak jsem tu už kdysi psal, je třeba otázka, zda by pro ekonomiku a trhy nebyla lepší krátká recese následovaná svižným oživením, nebo dlouhodobější potácení se na černé nule.



Pokud by tedy v americké centrální bance kladli velký důraz na vývoj GDI, nahrávalo by to obratu politiky k bílým opeřencům. Trhy přitom viděly terminální sazby nejvýše v v březnu, pak kvůli vývoji v bankovním sektoru očekávání spadla pod 5 %. A nyní trhy počítají s tím, že Fed v podstatě skončil. Tedy se zvedáním. Jak totiž ukazuje druhý graf, podle trhů by sazby měly bez větší přestávky zamířit směrem dolů. Třeba v to vidí podobně a zároveň hodně jinak. Také tu nepočítají s dalším růstem sazeb. Ale také ne s jejich brzkým poklesem:





Zdroj: Twitter