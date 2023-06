Supernudné portfolio a rozdíl mezi tradingovou a investiční strategií

Ann Berry ze společnosti Threadneedle na počátku rozhovoru pro Bloomberg „varovala, že její portfolio je supernudné“. Je totiž tvořené zejména dividendovými tituly a firmami, které „vrací hotovost akcionářům“. Jenže právě takovouto strategii řada investorů vyhledává. Technologie pak považuje za předražené, i když výjimky se mohou objevit, a to zejména v sektoru B2B.



Některé technologické firmy podle investorky zlepšily svůj provoz a tím zvedly své marže. Učinily tak ještě před „AI humbukem“. Tedy před vlnou nadšení a spekulací o tom, jak umělá inteligence zvedne hodnoty některých firem. Berry dostala ve vztahu k technologiím dotaz, zda „necítí FOMO“. Tedy zda nepociťuje obavy, že zmešká výraznou rally, a to právě na technologických akciích, které nyní nejvíce těží ze spekulací kolem AI.



Berry podle svých slov „FOMO necítí“ a pomáhá jí k tomu její kariéra, protože pracovala v oblasti investic private equity. Tedy v oboru, kde se akcie netočí vysokou frekvencí a investice jsou podnikány na dlouhodobější bázi. A právě takový přístup je podle namístě i ve vztahu k umělé inteligenci. V tuto chvíli totiž panuje velká nejistota ohledně jejího skutečného potenciálu v jednotlivých odvětvích a firmách.



V současné době je podle investorky zřejmé, že umělá inteligence bude mít někde využití jako generativní AI, u průmyslových firem zase na straně práce s daty. Všechna tato témata ale souvisejí s novými investicemi do softwaru i hardwaru a se změnami ve firmách. Proto nejde o nic krátkodobého, ale o dlouhodobé investiční teze. Jak podotkli na Bloombergu, „nejde o tradingovou tezi, ale o tezi investiční.“

Berry v souvislosti s aplikacemi AI zmínila společnost Deere, u níž se hodně hovoří o tom, jak může umělou inteligenci integrovat do svých operací a produktů. Podobné to podle ní může být například s některými společnostmi v oblasti zdravotní péče. K tomu investorka dodala, že pokud někdo nechce jen obchodovat, ale skutečně investovat, má dlouhodobější vývoj na paměti i ve vztahu k současnému cyklickému vývoji v ekonomice a na trhu.



Na závěr Berry odpovídala na dotaz, zda má v portfoliu nějakou společnost, která není „tak nudná“. Za takovou lze podle ní považovat třeba Spotify či . U něj považuje za zajímavé zejména aktivity v oblasti Prime Video.



Zdroj: Bloomberg