Evropské trhy otevřou nevýrazně, IPO mmcité na trh START vypukne 12. července

Futures se vyvíjejí s minimálními odchylkami od nulové změny, tedy úvod na hlavních akciových trzích v Evropě bude nevýrazný. 12. července vypukne IPO akcií respektovaného výrobce městského mobiliáře mmcité na trh START pražské burzy.

Americké akcie včera uzavřely smíšeně, rostl pouze technologický index Nasdaq . K poklesu indexů přispěly výroky šéfa americké centrální banky (Fed) Jeroma Powella. Inflace podle něj tento ani příští rok neklesne na cílovou úroveň Fedu. Na fóru Evropské centrální banky Powell také uvedl, že Fed bude pravděpodobně dále zvyšovat sazby. Nevyloučil jejich zvýšení na příštím zasedání měnového výboru, které je plánované na konec července.

Akcie společnosti v průběhu obchodování vystoupaly na historické maximum. Výraznějším ztrátám indexu S&P 500 zamezil růst akcií firem , a Alphabet.

Na devizových trzích po Powellově výstupu posílil dolar.

Společnost mmcité a.s., celosvětově uznávaný designér a výrobce městského mobiliáře, získala ve středu 28. června schválení veřejné nabídky akcií na trhu START pražské burzy. mmcité nabídne investorům třetinový podíl v hodnotě 160 až 200 milionů korun. Úpis proběhne od 12. do 26. července. Akcie se pak pod tickerem MMCTE.PR začnou obchodovat na burze od 1. srpna.

Společnost mmcité a.s. nabídne na trhu START pražské burzy až 1.000.000 ks nových kmenových akcií, což v případě úpisu celkového nabízeného množství představuje 1/3 z celkových až 3.000.000 ks kmenových akcií.

Nabídková cena byla stanovena na 160 až 200 CZK za akcii. mmcité a.s. tak hodlá získat od nových akcionářů 160 až 200 milionů korun. Výnosy z IPO budou všechny příjmem emitenta a budou použity na investice do rozšíření výrobních kapacit. V případě úspěšného upsání všech nových akcií by transakce firmu ocenila na 480 až 600 milionů korun.