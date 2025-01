Doosan Škoda Power oznámila zahájení úpisu akcií. Získat je lze online i přes Patria Finance

Doosan Škoda Power, a. s. oznámila zahájení veřejné nabídky svých akcií. Cenové rozpětí bylo stanoveno na 220–260 Kč za akcii. Podle předběžných očekávání by nabídka měla skončit 5. února a akcie na hlavním trhu pražské burzy by měly poprvé obchodovat 6. února s vypořádáním 10. února. Při středově ceně v rámci rozpětí a využití všech složek nabídky je očekávaný výnos pro firmu až 696 milionů korun a pro prodávajícího akcionáře 1,83 miliardy korun. Firma dále oznámila, že bude uplatňovat dividendovou politiku výplaty 70 % čistého zisku. Více informací včetně oficiálního prospektu a letáku k IPO firma zveřejnila v sekci pro investory na svých webových stránkách. Akcie lze standardně pořídit také v sekci IPO obchodní platformy Webtrader u Patria Finance.

„Jsem hrdý na to, že jsem součástí nové éry společnosti Doosan Škoda Power a věřím, že nás čeká dalších 100 let úspěšného podnikání na globálním trhu. Jako CEO společnosti pevně věřím v její další růst a rozvoj a jsem rád, že budeme součástí hlavního trhu Burzy cenných papírů Praha po boku významných českých společností. A samozřejmě udělám vše pro to, aby se očekávání naplnilo. Pevně věřím v úspěšný vstup na Burzu cenných papírů Praha a velký zájem investorů. Na transakci jsme pracovali více než rok a připravili jsme pro investory velmi zajímavou nabídku,“ uvedl Youngki Lim, předseda představenstva a CEO Doosan Škoda Power.

„Doosan Škoda Power je respektovanou společností, která neustále vyvíjí svůj produkt a zvyšuje konkurenceschopnost na globálním trhu. Je nedílnou součástí portfolia produktů Doosan a plánujeme další rozvoj v rámci transferu technologií generátorů a plynových turbín,“ dodal Sang-Hyeon Park, prezident & CFO společnosti Doosan Enerbility.

Účelem nabídky akcií podle společnosti je, aby ta získala kapitál, posílila svou prestiž, známost a důvěryhodnost u zákazníků a zaměstnanců a zajistila si přímý přístup na domácí a mezinárodní kapitálové trhy k financování svých růstových a rozvojových plánů. Firma chce použít čistý výtěžek z nabídky primárně k posílení svých celkových kapacit a konkurenceschopnosti. „To může zahrnovat střednědobé investice do nových strojů a zařízení k dalšímu zlepšování efektivity výrobního procesu, do digitalizace a informačních technologií zaměřených na posílení efektivnosti a ziskovosti, jako je vzdálený monitoring instalovaných souprav a řešení pro řízení výrobních toků, do výzkumu a vývoje budoucích aplikací nebo menší investice do náběhu výroby rotorů generátorů,“ uvedla firma.

Nabídka sestává z veřejné nabídky retailovým investorům v České republice, neveřejné nabídky určitým institucionálním investorům mimo Spojené státy americké v souladu s nařízením S zákona USA o cenných papírech a nabídky oprávněným zaměstnancům Společnosti v České republice. Doosan Power Systems, S.A. nabízí až 6 670 000 stávajících akcií ze svého vlastnictví, což odpovídá podílu 23 % všech stávajících akcií společnosti. Společnost nabízí až 2 900 000 akcií, které nově vydá a jež odpovídají 10 % všech stávajících akcií. Nad rámec toho je prodávající akcionář připraven nabídnout dalších až 957 000 akcií, což odpovídá až 10 % ze všech Existujících nabízených akcií a Nových akcií, k pokrytí opce navýšení.

Nabídková cena byla stanovena v rozmezí 220–260 Kč za akcii. Konečná cena by se tedy měla pohybovat v rámci tohoto rozpětí. Společnost předpokládá, že konečnou nabídkovou cenu i celkový počet akcí oznámí přibližně 5. února 2025. Nabídková lhůta, tedy období, během něhož mohou investoři činit objednávky na nabízené akcie pro institucionální investory, by měla skončit 5. února 2025 v 17:00 SEČ. Předpokládaný konec nabídkové lhůty pro retailové investory a pro oprávněné zaměstnance bude 5. února ve 13:00 SEČ.

Firma podá žádost o přijetí svých akcií k obchodování na hlavním trhu Prime Market Burzy cenných papírů Praha (BCPP). Očekávaný hrubý výtěžek, pokud budou všechny nabízené akcie prodány za nabídkovou cenu ve středu cenového rozpětí a při plném využití opce navýšení, by měl dosáhnout až 696 milionů korun pro společnost a až 1,83 miliardy korun pro prodávajícího akcionáře. Po dokončení nabídky bude celkový počet akcií společnosti činit 31 900 000. Prodávající akcionář si i po dokončení nabídky nadále ponechá ve společnosti kontrolní většinový podíl nejméně 67 %.

Volný oběh (free float) akcií po skončení nabídky by se měl pohybovat mezi 30–33 %, za předpokladu že společnost prodá všech 2 900 000 akcií a prodávající akcionář prodá nejméně 6 670 000 akcií, respektive při plném využití opce navýšení 7 627 000 akcií.

Doosan Škoda Power má být při dostavbě nových jaderných reaktorů v Dukovanech významným subdodavatelem vítěze tendru, korejské společnosti KHNP. Společnost v ČR zaměstnává přes 950 pracovníků a přibližně 35 zaměstnanců má v Indii. Loni od začátku roku do 24. září vykázala firma zisk 355 milionů korun, za rok 2023 pak 559 miliónů korun.

Jako koordinátoři a spolumanažeři emise jsou dle dokumentů emitenta jmenováni Raiffeisen Bank International AG, Raiffeisenbank, a. s., a WOOD & Company Financial Services, a. s. a J&T BANKA, a. s. Akcie Doosan Škoda Power lze v rámci úpisu (IPO) na pražské burze standardně pořídit také online v obchodní platformě Webtrader obchodníka s cennými papíry Patria Finance: