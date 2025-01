Doosan Škoda Power chce uvést své akcie na pražskou burzu

Společnost Doosan Škoda Power, a. s., přední výrobce energetických zařízení, turbín a poskytovatel inženýrských řešení se sídlem v České republice, oznámila záměr uskutečnit primární veřejnou nabídku svých akcií a jejich kotaci na hlavním trhu Prime Market Burzy cenných papírů Praha. „Jako strojírenská společnost s více než stoletou tradicí, silnými kořeny a pevnými plány je pro nás ctí, že můžeme být představeni českému kapitálovému trhu, a ještě těsněji spojit naši budoucnost s rozvojem energetického sektoru a celé ekonomiky regionu střední a východní Evropy,“ uvedl Youngki Lim, předseda představenstva a generální ředitel.

Pokud se Doosan Škoda Power finálně rozhodne nabídku provést, očekává se, že ta by zahrnovala přibližně 21,5–26,5 % stávajících akcií společnosti z majetku společnosti Doosan Power Systems S.A. a přibližně 5–10 % nových akcií, které společnost za tímto účelem vydá. Kromě toho by prodávající akcionář poskytl dalších až 3,5 % stávajících akcií na pokrytí případné opce navýšení. „V žádném případě nebude v rámci nabídky prodáno více než 33,33 % z celkového počtu akcií po zvýšení základního kapitálu společnosti,“ konstatuje firma v prohlášení. Po ukončení nabídky si tedy prodávající akcionář ponechá svůj výrazný majoritní podíl ve společnosti na úrovni minimálně 66,67 %.

Nabídka pro retail o institucionální investory

Nabídka by sestávala z veřejné nabídky retailovým investorům v České republice, neveřejné nabídky určitým institucionálním investorům mimo Spojené státy a nabídky oprávněným zaměstnancům Společnosti v České republice.

Společnost zamýšlí použít čistý výtěžek z nabídky primárně k posílení svých celkových kapacit a konkurenceschopnosti. „To může zahrnovat střednědobé investice do nových zařízení a vybavení k dalšímu zlepšování efektivity výrobního procesu, digitalizaci a do informačních technologií zaměřených na posílení efektivnosti a ziskovosti společnosti, jako je vzdálený monitoring instalovaných souprav a řešení pro řízení výrobních toků, výzkum a vývoj pro budoucí aplikace nebo menší investice do náběhu výroby rotorů generátorů,“ uvedla firmy k účelu zdrojů, které z úpisu případně získá.

V souvislosti s Nabídkou se předpokládá, že společnost a Prodávající akcionář přistoupí na omezení prodeje (lock-up) akcií společnosti na období 360 dnů od vypořádání nabídky, „s výhradou možnosti koordinátorů nabídky od omezení prodeje upustit, jakož i dalších obvyklých výjimek,“ uvedla firma.

Koordinátory nabídky jsou , Raiffeisenbank a WOOD & Company.

Vybrané finanční výsledky

V období od 1. ledna do 24. září 2024 vytvořila společnost výnosy 3 932 miliónů Kč, zisk za období 355 miliónů Kč a EBITDA na úrovni 401 miliónů Kč. Za rok 2023 vykázala společnost výnosy 4 811 miliónů Kč, zisk za období 559 miliónů Kč a ukazatel EBITDA ve výši 662 miliónů Kč. „Pololetní výsledky budou v budoucnu zveřejňovány podle regulatorních zvyklostí, tzn. budou odrážet konec kalendářního měsíce,“ dodala firma.

Mezi lety 2021 až 2023 dosáhla stabilního růstu tržeb se složenou roční mírou růstu (CAGR) ve výši 16,48 %. V letech 2021 až 2023 Společnost také zvýšila svůj zisk za období ze 189 milionů Kč v roce 2021 na 576 milionů Kč v roce 2022 a 559 milionů Kč v roce 2023.

Společnost je jedním z předních výrobců parních turbín. Věnuje se inženýrské činnosti, projektování, výrobě, řízení a dodávkám parních turbín a zařízení strojoven zákazníkům po celém světě. Nabízí produkty ve výkonovém spektru od 3 do 1300 MW, tedy rozsáhlý výběr konstrukcí turbín, produktů a služeb přizpůsobených pro odvětví výroby energie, dlouhodobé servisní smlouvy a programy modernizace, které zajišťují trvalý výkon a modernizaci energetických zařízení. Společnost poskytuje své výrobky a služby zákazníkům v různých odvětvích, mimo jiné v oblastech spalování odpadu, veřejných služeb, výroby papíru a celulózy, těžebního průmyslu, rafinerií, ocelárenství a chemického průmyslu.

Mezi hlavní zákazníky Společnosti patří , Energetický a průmyslový holding, Orlen, Hitachi Zosen Inova, Acciona, Oyj a TSK Electronica y Electricidad. Z pohledu regionů jsou klíčovými trhy Společnosti Česká republika, Evropa a Asie.

Společnost nabízí a prodává své výrobky pod značkou Doosan, která je registrovanou ochrannou známkou koncové mateřské společnosti Doosan Co., Ltd. se sídlem v Korejské republice, a pod značkou Škoda, která je registrovanou ochrannou známkou Společnosti.

Společnost má sídlo a výrobní závod v České republice, kde se pod jednou střechou soustřeďuje výroba, inženýring, výzkum a vývoj a řízení; podpůrné činnosti zajišťuje dceřiná firma v Indii. Společnost navazuje na odkaz původních Škodových závodů, díky němuž se v České republice může pochlubit více než stoletou historií. Dnes zaměstnává přes 950 zaměstnanců v České republice a to převážně v Plzni a přibližně 35 zaměstnanců v Indii.

Těžištěm jsou parní turbíny, příležitostí i jádro



S ohledem na dlouhodobé projektové lhůty, které jsou pro toto odvětví – zejména jadernou energetiku – specifické a kde může životnost projektů dosahovat až 70 let, si společnost udržuje značný objem projektů, což jí zajišťuje konzistentní zdroj příjmů do příštích let.

Hlavním produktem jsou parní turbíny. Strategie společnosti se soustřeďuje okolo dodávek pokročilých parních turbín navržených pro různé aplikace čisté energie, jako jsou například výroba energie z odpadu, biomasy, paroplynové elektrárny, tradiční velké jaderné elektrárny, koncentrovaná solární energie a různá průmyslová využití, všechny koncipované s ohledem na vysokou účinnost a flexibilitu. K naplňování energetických trendů budoucnosti chce firma přispět parními turbínami pro malé modulární reaktory (SMR) a systémy skladování energie, včetně vzduchových turbín. Jiná řešení společnosti pro organický Rankinův cyklus optimalizují využití odpadního tepla a podporují aplikace s oxidem uhličitým, což podtrhuje její odhodlání stát se lídrem v nové generaci energetických technologií.

Společnost se také snaží využít příležitostí plynoucích z přechodu na jadernou energetiku a ze zvýšeného zájmu řady evropských zemí o ni. K tomu patří spolupráce Společnosti s EPC dodavatelem Korea Hydro & Nuclear Power Co., Ltd., který byl v červenci 2024 vybrán jako preferovaný dodavatel dvou nových bloků pro Jadernou elektrárnu Dukovany (EDU II) v České republice.