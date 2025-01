Doosan Škoda Power míří na burzu, láká i na dividendu. Podstatné o IPO i jak získat akcie

Doosan Škoda Power, která je známá zejména výrobou turbín a dalších energetických zařízení a která se bude podílet také na výstavbě nových jaderných bloků v Česku, spustila úpis svých akcií (IPO) a od 6. února chce zahájit obchodování na hlavním trhu pražské burzy. Investory láká kromě oboru a potenciálu svého podnikání například také na pravidelnou výplatu zhruba 70 % čistého zisku dividendou. Přinášíme základní informace o emisi, firmě a jejím hospodaření. Akcie v úpisu lze standardně pořídit snadno online také u Patria Finance.

Základní informace o úpisu

Doosan Škoda Power spustila úpis, v rámci kterého chce získat dohromady zhruba 2,5 miliardy korun. Nabídka, která míří na institucionální i retailové investory a také zaměstnance firmy, sestává z až 23 % stávajících akcií (6,67 milionu kusů) z rukou akcionáře Doosan Power Systems, dále až 10 % (2,9 mil. ks), které akcionář vydá jako nové akcie a nad rámec těchto čísel je akcionář připraven nabídnout dalších až 10 % akcií z celkového objemu stávajících i nových akcií v rámci opce navýšení objemu úpisu.

Akcie jsou nabízeny v cenovém rozpětí 220 až 260 korun za akcii. Pokud by Doosan Škoda Power veškeré nabízené akcie upsala v polovině cenového rozpětí, z úpis by vynesl dohromady 2,527 miliardy korun – z toho 696 milionů pro firmu a 1,83 miliardy korun pro stávajícího prodávajícího hlavního akcionáře.

Prodávající akcionář si i po dokončení nabídky nadále ponechá ve společnosti kontrolní většinový podíl nejméně 67 %. Podíl volně obíhajících akcií, tedy free float, se má po skončení nabídky pohybovat mezi 30 až 33 %.

Více informací včetně oficiálního prospektu a letáku k IPO firma zveřejnila v sekci pro investory na svých webových stránkách.

Klíčová data úpisu

IPO akcií Doosan Škoda Power bylo spuštěno v pondělí 27. ledna 2024. Oficiální ukončení nabídky pro retailové investory je předpokládáno 5. února ve 13:00, dle úspěšnosti úpisu nicméně může dojít na jeho zkrácení. Na 6. února by následně měl připadnout první obchodní den akcií na pražské burze, vypořádání pak na 10. února.

Kde a jak lze získat akcie

Jako koordinátoři a spolumanažeři emise jsou dle dokumentů emitenta jmenováni Raiffeisen Bank International AG, Raiffeisenbank, a. s., a WOOD & Company Financial Services, a. s. a J&T BANKA, a. s. Akcie Doosan Škoda Power lze standardně pořídit snadno a online také u Patria Finance v obchodní platformě Webtrader v sekci IPO, případně po telefonu. Zájemce jednoduše vyvolá nákupní pokyn vedle názvu Doosan Škoda Power a vyplní poptávaný objem. Zároveň si standardně volí, zda chce akcie pořídit do běžného portfolia nebo DIPu.

Krokem kotace v rámci cenového rozpětí 220 až 260 korun jsou dvě koruny. Investoři zde podle makléře Patria Finance Martina Kycelta někdy chybují. „V praxi to znamená, že pokud cena stanovená nakonec v IPO bude vyšší než cena nabídnutá investorem, ten nebude mít svoji nabídku uspokojenu. Všichni investoři, jejichž objednávky budou mít cenu shodnou nebo vyšší, než bude výsledná cena IPO, budou mít objednávky uspokojeny za cenu stanovenou v IPO. Následně pak ještě může dojít na krácení objednávek v případě přeupsání emise – tedy, pokud celkový zájem o akcie přesáhne nabízený objem emise,“ vysvětluje Kycelt.

Patria Finance bude nákupní pokyny v IPO akcií Doosan Škoda Power přijímat do 4. února 2025 včetně.

Hospodaření a lákadlo 70% dividendy



Každá akcie dává svému držiteli právo na výplatu dividendy. Prodávající akcionář přijal 17. ledna 2025 rozhodnutí, v němž stanovil dividendový výplatní poměr na úrovni nejméně 70 % z čistého zisku za předpokladu, že bude k dispozici dostatek hotovosti k rozdělení, aby nebyla ohrožena finanční stabilita společnosti, čistý zisk bude upraven o mimořádné vlivy, které obecně nesouvisely s běžnou výkonností v daném roce a akcionáři výplatu dividend schválí. Firma bude vyplácet veškeré dividendy v českých korunách.

Pokud jde o základní čísla hospodaření, firma v období od 1. ledna do 24. září 2024 vytvořila výnosy 3,932 miliardy korun při zisku 355 miliónů korun a EBITDA na úrovni 401 miliónů korun. Za celý rok 2023 vykázala firma celkové výnosy 4,811 miliardy korun při zisku 559 miliónů korun a EBITDA 662 miliónů korun. Mezi lety 2021 až 2023 dosáhla firma dle dokumentů k IPO stabilního růstu tržeb se složenou roční mírou růstu (CAGR) ve výši 16,48 %.

Zdroj: Podklady firmy k IPO

Kapitál, prestiž i důvěra

Účelem IPO je podle Doosan Škoda Power „získat kapitál, posílit prestiž, známost a důvěryhodnost u zákazníků a zaměstnanců a zajistit si přímý přístup na domácí a mezinárodní kapitálové trhy k financování svých růstových a rozvojových plánů“. Firma chce použít čistý výtěžek z nabídky primárně k posílení svých celkových kapacit a konkurenceschopnosti. „To může zahrnovat střednědobé investice do nových strojů a zařízení k dalšímu zlepšování efektivity výrobního procesu, do digitalizace a informačních technologií zaměřených na posílení efektivnosti a ziskovosti, jako je vzdálený monitoring instalovaných souprav a řešení pro řízení výrobních toků, do výzkumu a vývoje budoucích aplikací nebo menší investice do náběhu výroby rotorů generátorů,“ uvedla firma.

Doosan Škoda Power má být při dostavbě nových jaderných reaktorů v Dukovanech významným subdodavatelem vítěze tendru, korejské společnosti KHNP. Společnost v ČR zaměstnává přes 950 pracovníků a přibližně 35 zaměstnanců má v Indii. Loni od začátku roku do 24. září vykázala firma zisk 355 milionů korun, za rok 2023 pak 559 miliónů korun.

Turbíny i další energetika. Mezi zákazníky ČEZ, EPH, Orlen nebo Fortum



O čem všem je Doosan Škoda Power? Firma je jedním z předních výrobců parních turbín. Věnuje se inženýrské činnosti, projektování, výrobě, řízení a dodávkám parních turbín a zařízení strojoven zákazníkům po celém světě. Nabízí produkty ve výkonovém spektru od 3 do 1300 MW. Firma je dodavatelem nejmodernějších konstrukcí turbín, produktů a služeb přizpůsobených pro odvětví výroby energie, se kterými se pojí také dlouhodobé servisní smlouvy a programy modernizace. Kromě energetiky najdeme její řešení v v oblastech spalování odpadu, veřejných služeb, výroby papíru a celulózy, těžebního průmyslu, rafinerií, ocelárenství a chemického průmyslu. Snazší může být si záběr firmy představit přes zákazníky. Mezi ty klíčové patří ČEZ, Energetický a průmyslový holding, Orlen, Hitachi Zosen Inova, Acciona, Fortum Oyj nebo TSK Electronica y Electricidad. Z pohledu regionů jsou klíčovými trhy Česká republika, Evropa a Asie.

Firma má sídlo a výrobní závod v České republice, kde se pod jednou střechou soustřeďuje výroba, inženýring, výzkum a vývoj a řízení. Dnešní Doosan Škoda Power navazuje na odkaz původních Škodových závodů. Dnes v Česku zaměstnává přes 950 zaměstnanců, převážně v Plzni. Tam otevřela v roce 2013 výzkumné a vývojové centrum excelence a ruku v ruce s ním byl do Česka přenesen globální vývoj parních turbín pro celou skupinu Doosan. Výzkum a vývoj společnosti se zaměřuje na všechny typy turbín od menších jednotek pro průmyslové aplikace až po velké turbíny schopné zvládat superkritické parametry páry o výkonu až 1300 MW. Kromě konstrukce turbín se výzkumné a vývojové středisko společnosti zabývá také vývojem nových materiálů a komponent, které snesou vyšší provozní nároky.

V roce 2022 firma ve spolupráci s devíti českými výzkumnými institucemi a různými českými energetickými společnostmi stála u zrodu Národního centra pro energetiku II, jehož hlavním cílem je formulovat komplexní strategii pro moderní, nízkouhlíkovou a udržitelnou energetiku.

„Jsem hrdý na to, že jsem součástí nové éry společnosti Doosan Škoda Power a věřím, že nás čeká dalších 100 let úspěšného podnikání na globálním trhu. Jako CEO společnosti pevně věřím v její další růst a rozvoj a jsem rád, že budeme součástí hlavního trhu Burzy cenných papírů Praha po boku významných českých společností. A samozřejmě udělám vše pro to, aby se očekávání naplnilo. Pevně věřím v úspěšný vstup na Burzu cenných papírů Praha a velký zájem investorů. Na transakci jsme pracovali více než rok a připravili jsme pro investory velmi zajímavou nabídku,“ uvedl Youngki Lim, předseda představenstva a CEO Doosan Škoda Power.

„Doosan Škoda Power je respektovanou společností, která neustále vyvíjí svůj produkt a zvyšuje konkurenceschopnost na globálním trhu. Je nedílnou součástí portfolia produktů Doosan a plánujeme další rozvoj v rámci transferu technologií generátorů a plynových turbín,“ dodal Sang-Hyeon Park, prezident & CFO společnosti Doosan Enerbility.

Upozornění pro investory: Informace, které je Patria Finance povinna uveřejňovat v souladu s opatřeními proti omezení střetu zájmů se nacházejí na https://www.patria.cz/disclaimer.html. Na prodaném objemu emise není obchodník zainteresován sales fee.