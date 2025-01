Silný kvartál Meta nejprve výhledem zkazila a pak slova Marka Zuckerberga táhla akcie zpět vzhůru

Event společnosti Meta, provozovatele sociální sítě , Instagram či WhatsApp, sice ještě probíhá, zde jsou ale první klíčová čísla a reakce trhu na ně. Velmi zkráceně: kvartál jasno, výhled projasňující se zataženo.

Meta v posledním loňském čtvrtletí dosáhla celkových tržeb 48,39 miliardy dolarů a velice silného zisku na akcii 8,02 dolaru . Meta zvýšila ve čtvrtém čtvrtletí čistý zisk téměř o polovinu na 20,8 miliardy dolarů (přes 500 miliard Kč) ze zhruba 14 miliard dolarů před rokem. Tržby firmy, která provozuje například sociální sítě a Instagram či komunikační platformu WhatsApp, ve čtvrtém čtvrtletí meziročně vzrostly o 21 procent na 48,4 miliardy dolarů.

V celém loňském roce Meta zvýšila čistý zisk o 69 procent na 62,4 miliardy dolarů. Její celoroční tržby vzrostly o 22 procent na 164,5 miliardy dolarů.

Denní průměrný počet aktivních uživatelů ve kvartálu dosáhl 3,35 miliardy a předčil tak očekávání Wall Street u čísla 3,32.

To byla ta lepší část zpráv.

Z druhé strany přišel výhled. Meta v letošním prvním čtvrtletí očekává tržby v rozmezí od 39,5 do 41,8 miliardy dolarů. To by odpovídalo meziročnímu růstu o osm až 15 procent. Konsensuálním očekáváním trhů je ale 41,7 miliardy dolarů a akcie na této zprávě nejprve zamířily do ztráty až kolem 5 procent.

Kartu obrací šéf firmy Zuckerberg, který během konferenčního hovoru k výsledkům obavy investorů postupně rozptyloval a výhled vylepšil odhadem vývoje cen nebo aktivity uživatelů. Reakcí trhu byla otočka akcií z minus 5 na zhruba plus 5 procent.

Meta se nyní podobně jako další velké technologické podniky snaží rozšiřovat své aktivity v oblasti umělé inteligence (AI). Podle zakladatele a šéfa Marka Zuckerberga činí firma v tomto směru nadále "dobré pokroky". Minulý týden Zuckerberg uvedl, že Meta letos investuje až 65 miliard dolarů (téměř 1,6 bilionu Kč) do projektů spojených s umělou inteligencí. Firma podle něj vybuduje velké datové centrum a také zvýší počet zaměstnanců v týmech, které se AI zabývají.