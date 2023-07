Trhy na úvod týdne lehce v zeleném, Novavax +29,46 %

Pondělní obchodování na Wall Street bylo spíše ve vyčkávacím módu, a to vzhledem k očekávané inflaci USA, která bude reportovaná ve středu tento týden. V meziročním srovnání je očekávaný pokles na 3,1 % z květnové úrovně 4,0 %.



Pro červencové zvýšení základní úrokové sazby o 0,25 % jsou již 3 centrálních bankéřů FED rozhodnuti a pondělní komentáře trojice Barr, Dalyová a Mesterová naznačují, že možná bude zapotřebí i další hike tak, aby bylo dosaženo 2% cíle.



Slabá data z páteční reportu trhu práce ovšem i nadále drtí americký dolar, který vůči euru klesl i dnes, a to tentokrát o 0,3 % k hranici 1,10. Koruna posílila o 0,4 % a opět se obchodovala pod úrovní 21,70, resp. 21,67.



Ceny ropy se propadly díky očekávané nižší inflaci v USA, a i dnes prezentované minimální inflaci v Číně o 1 %, a to i přes očekávané omezení dodávek ropy ze Saudské Arábie a Ruska, WTI -0,9 %, Brent -0,8 %.



Průmyslový Dow Jones Industrial Average posílil o 0,6 % a nejlepší seanci si připsal průmyslový sektor, který vzrostl o 1,4 % (United Airlines +1,70 %, +0,21 %). Černého Petra obchodního dne se vytáhl technologický Nasdaq 100 , který narostl pouze 0,1 %.



Takřka 30% růst zaznamenaly akcie společnosti Novavax, která je známá především výrobou vakcíny proti nemoci Covid 19. Důvodem takovéhoto zisku je oznámení, že biotechnologické firmě bude proplaceno 350 milionu dolarů od Kanady za nevyužité vakcíny.



Tento týden startuje výsledková sezóna a jako tradičně jí budou začínat banky, jako či a .



Jednotlivé indexy uzavřely následovně: Index Dow Jones Industrial Average posílil o 0,6 % (33.946 b.), S&P 500 o 0,2 % (4.409 b.) a technologický Nasdaq Composite o 0,2 % (13.685 b.).