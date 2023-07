Rozbřesk: Květnový maloobchod včera nepřesvědčil, koruna vyčkává na červnovou inflaci

Český spotřebitel ani po šesti kvartálech reálného poklesu spotřeby nehlásí nijak zásadní obrat k lepšímu. V květnu maloobchodní tržby sice lehce vzrostly (o 0,5 % meziměsíčně), ale to po poměrně výrazném dubnovém poklesu bylo spíše zklamáním. Meziročně tak maloobchodní tržby pokračují v reálném poklesu přes 6 % a zdá se, že ve druhém kvartále 2023 se český spotřebitel ještě z “úsporného módu” neprobral.

Tomu ostatně odpovídá ne zrovna pozitivní vývoj spotřebitelské nálady. Ta poslední dva měsíce začala opět klesat (podle ČSÚ) a detailnější průzkumy mezi českými spotřebiteli ukazují, že ochota Čechů utratit v následujících 12 měsících za “něco většího” zůstává poblíž historických minim.

Zdá se, že předpokládaná stabilizace reálné mzdy (v druhé polovině tohoto roku) zatím české domácnosti nijak pozitivně v jejich spotřebitelském chování neovlivňuje a ty nadále relativně konzervativně mají “nohu sundanou z plynu”. Za spotřebitelskou recesí v posledních šesti kvartálech ostatně stál nejen pokles reálných příjmů, ale také opětovný nárůst míry úspor. Ta se na konci roku 2022 dostala opět do blízkosti 20 % a i když na začátku roku 2023 lehce poklesla, stále zůstává vysoko nad před-pandemickými průměry.

To je jedna z “pozitivnějších zpráv” pro ČNB. České domácnosti nevedly obavy z inflace ke zrychlování spotřeby (pod heslem „nakup, dokud je levně“) – naopak, míra úspor zůstává relativně vysoká. Ve druhé polovině roku však čekáme, že by stabilizace reálné mzdy a pokles míry úspor měl vést i v Česku k zastavení poklesu spotřeby a následně jejímu lehkému oživení. Z pohledu druhého kvartálu však představuje květnový maloobchod negativní riziko pro náš odhad HDP (+0,1 % q/q).





*** TRHY ***





Koruna

Česká koruna se není zcela schopna vymanit z defenzivy a včera jí nijak nepomohly ani výsledky květnového maloobchodu (viz úvodník). Klíčovým číslem týdne bude čtvrteční červnová inflace, která by se poprvé od počátku roku 2022 měla vrátit do jednociferných hodnot.

Eurodolar

Dolar na frontě s eurem dále mírně ztrácí a dnes ráno se posouvá nad 1,10 EUR/USD. Na eurodolarovém trhu jsou stále znát dozvuky slabších dat z amerického trhu práce, která včera poslala krátké i delší výnosy směrem dolů (výnos z amerického desetiletého papíru je zpět pod 4,0 %).

Dolaru nepomohly ani další jestřábí komentáře amerických centrálních bankéřů, které nejenže potvrzují záměr zvýšit sazby v červenci, ale zároveň otevírají cestu k hiku také v září. Důležitý bude v tomto ohledu výsledek americké inflace za červen, která přijde na řadu již zítra.