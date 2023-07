JPMorgan: Toto není inflační ekonomika, akciové investory nyní výnosy dluhopisů moc nezajímají

Zatímco třeba Larry Summers považuje poslední čísla z americké ekonomiky a trhu práce za důkaz jejich pokračující síly, David Kelly z Asset Management v nich vidí známky zpomalování. Jenže „toto zpomalování je příliš pomalé“.



Kelly se také domnívá, že Fed by na aktuální data neměl reagovat přecitlivěle. Podle experta totiž hospodářství skutečně ochlazuje a pomalejší tempo ochlazování „nestojí za to posílat ekonomiku do recese“. I dosavadní tempo a razance utahování monetární politiky je podle Kellyho přehnaná, protože vyvolává řadu rizik a Spojené státy se přitom nenachází v prostředí vysoké inflace.



Kelly uvedl, že podle jeho pevného názoru „tohle není inflační ekonomika“. Expert pak připomněl, že dlouhodobě by se sazby podle predikcí americké centrální banky měly pohybovat kolem 2,5 %. „To může být příliš nízko, ale vývoj sazeb by měl postupně konvergovat k tomuto cíli.“ Fed by tedy neměl ve zvedání sazeb přestřelit, ale stabilizovat je a pak posouvat směrem ke zmíněnému cíli.



Podle Kellyho „nevíme, co s ekonomikou v delším období udělají sazby na 5,5 %.“ Na CNBC na to reagovali poukázáním na jestřáby, podle kterých je nyní potřeba dál utahovat tak, aby byla jistota poklesu inflace. Podle experta ale současná výše sazeb a jejich struktura podél celé výnosové křivky vytváří řadu rizik. Ta nemá smysl podstupovat, „když se tam stejně dostaneme, jestliže na konci budoucího roku bude inflace stejně pod 2 %. A pokud je možné se tam dostat bez recese, tak proč ji vyvolávat.“



Z hlediska investic je podle Kellyho nyní dobrý čas na nákup dluhopisů. K tomu přitom nedochází zase tak často. Atraktivní mají být dluhopisy i kvůli zmíněnému názoru, podle kterého by měla inflace výrazně klesnout. Její vývoj expert popsal jako horskou dráhu s tím, že „jsme začali na 2 % a k nim se zase dostaneme“.



Na dotaz týkající se vztahu mezi akciemi a dluhopisy Kelly odpověděl, že současnou rally na akciovém trhu podle něj vyšší výnosy desetiletých vládních dluhopisů nezastaví. Investoři, kteří nyní kupují akcie, totiž hledí na jiné věci, než je dluhopisový trh. Co by je mohlo odradit, je vývoj v reálné ekonomice. Pokud se ale ta vyhne recesi, investoři podle experta dojdou k závěru, že inflace nakonec klesne a spolu s ní i sazby, tudíž je na místě již nyní investovat do akcií.



Zdroj: CNBC