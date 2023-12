Podle JPMorgan sazby dolů až v červnu, BofA čeká pro příští rok znatelné globální uvolnění monetární politiky

CNBC poukazuje na slova Johna Williamse, který stojí v čele Federal Reserve Bank of New York a domnívá se, že úvahy o snižování sazeb v březnu příštího roku jsou předčasné. Podle něj vedení americké centrální banky uvažuje nyní jen o tom, zda sazby leží na dostatečně restriktivní úrovni. Březen 2024 je pak příliš vzdáleným obdobím a vývoj v něm zůstává otevřený. Na CNBC pak svůj pohled na dění v americké ekonomice a na vývoj monetární politiky prezentoval hlavní ekonom Michael Feroli.



Ekonom se domnívá, že v centrální bance mohou probíhat nějaké diskuse o tom, zda sazby půjdou dolů už v březnu. Souhlasí ale zároveň s názory, podle kterých je nyní snížení sazeb v březnu předčasné. Mimo jiné proto, že do té doby budou zveřejněna už jen trojí měsíční data z amerického trhu práce a na ospravedlnění poklesu sazeb by musela ukázat na výrazné zhoršení situace v tomto segmentu hospodářství. Feroli takový vývoj nepředpokládá a stejně uvažuje i řada dalších ekonomů na Wall Street.



Samo vedení Fedu podle experta ale počítá s tím, že sazby příští rok dolů půjdou. Williams jen chtěl „trochu mírnit nadšení“. Na CNBC dodali, že očekává první pokles sazeb v červnu a Feroli dodal, že to je i jeho současný pohled. Následující seznam ukazuje banky, které čekají, že sazby půjdou dolů v březnu, červnu a červenci:





Zdroj: CNBC



Na otázku týkající se výnosů dluhopisů ekonom odpověděl, že byl překvapen tím, jak prudce se v poslední době pohybovaly směrem dolů. Jejich současné úrovně kolem 4 % odpovídají celoročnímu cíli pro příští rok a Feroli by tak podle svých slov čekal, že mohou jít krátkodobě opět nahoru. Kvantitativní utahování pak podle experta bude zřejmě pokračovat i v době, kdy sazby již zamíří dolů. Efekt QT je přitom podle něj omezený a neměl by mít velký dopad na výnosovou křivku.



Feroli pro příští rok nepředpovídá recesi, mělo by pouze nastat ochlazení tempa růstu a nezaměstnanost by se měla dostat něco nad 4 %. K tomu dodal, že trhy se již léta mýlí ohledně dalšího vývoje sazeb a důvodem je špatný odhad dalšího vývoje inflace. Na dotaz týkající se vývoje akcií pak již jen na konci rozhovoru uvedl, že je „trochu opatrnější“.



Bank of America v následujícím grafu ukazuje globální vývoj monetární politiky – zvyšování a snižování sazeb od roku 2000. V posledních třech letech dominovalo čisté zvyšování sazeb, ale podle predikcí ekonomů BofA by se měla v příštím roce situace obrátit. A to výrazně, protože za posledních více než dvacet let by bylo v případě naplnění predikcí banky čisté snižování sazeb větší jen v letech 2009 a 2020:







Zdroj: CNBC, X