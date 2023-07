Poptávka po lithiu a dalších kritických minerálech prudce roste, říká IEA, ale obavy z nabídky přetrvávají

Poptávká po kritických minerálech, které jsou klíčové pro budoucnost zaměřenou na technologie s nízkými a nulovými emisemi podle Mezinárodní energetické agentury roste, přičemž stále rostoucí potřeby energetického průmyslu jsou považovány za klíčovou hnací sílu.

V nové zprávě zveřejněné v úterý organizace se sídlem v Paříži uvedla, že období mezi lety 2017 a 2022 zaznamenalo "ztrojnásobení celkové poptávky po lithiu, 70% skok v poptávce po kobaltu a 40% nárůst poptávky po niklu."

Ve své zprávě International Energy Agency (IEA) uvedla, že hlavním faktorem za nárůstem byla "poptávka z energetického sektoru". Investice do rozvoje kritických minerálů se v roce 2022 zvýšily o 30 procent a navázaly na 20% nárůst v roce 2021, uvedla IEA. "Společnosti specializující se na rozvoj lithia zaznamenaly 50% nárůst výdajů, následované společnostmi zaměřenými na měď a nikl," dodala společnost a poznamenala, že firmy v Číně v loňském roce téměř zdvojnásobily své výdaje na investice.

V prosinci 2022 IEA uvedla, že obnovitelné zdroje jsou na cestě k tomu, aby předstihly uhlí a staly se největším zdrojem výroby elektřiny na planetě do poloviny tohoto desetiletí.

Nerostné suroviny hrají v rozvoji technologií včetně větrných turbín a elektromobilů tak kritickou roli, že v sázce je hodně. Pokud se všechny projekty plánované pro sektor kritických nerostných surovin uskuteční, může být dostatek zásob, aby splnily klimatické závazky oznámené vládami, uvedla IEA. „Čekají nás však výzvy, s rizikem zpoždění projektů, jakož i technologicky specifickými nedostatky, které poskytují "malý prostor pro spokojenost s přiměřenosti dodávek,“ uvedla ve zprávě agentura.



Na znamení obrovského úkolu, kterému planeta čelí, IEA uvedla, že do konce tohoto desetiletí bude zapotřebí více projektů, aby se globální oteplování omezilo na 1,5 stupně Celsia, což je klíčový cíl Pařížské dohody.



Velikost trhu s nerostnými surovinami, které jsou klíčové pro transformaci energetiky, dosáhla v roce 2022 320 miliard dolarů, za posledních pět let se tak zdvojnásobil. Start-upy v sektoru kritických minerálů získaly v loňském roce rekordních 1,6 miliardy dolarů.



Rekordní nasazení technologií, jako jsou baterie a solární fotovoltaika, vedlo podle IEA k "bezprecedentnímu růstu na trzích s kritickými minerály". Vzhledem k jejich obrovskému významu pro technologie s nízkými a nulovými emisemi – například lithium je nedílnou součástí baterií, které pohánějí elektrická vozidla – má rozvoj lokalit, kde lze těžit a zpracovávat kritické nerosty, významný geopolitický aspekt.



Čína například vede co se týče těžby grafitu a vzácných zemin a zpracování lithia. Navzdory tomu je druhá největší ekonomika světa stále velmi závislá na jiné zemi, Demokratické republice Kongo, pokud jde o těžbu kobaltu.



Celkově zpráva IEA uvedla, že v posledních několika letech došlo k omezenému pokroku, pokud jde o diverzifikaci zdrojů dodávek, a dodala, že "situace se v některých případech ještě zhoršila". S odvoláním na svou analýzu plánovaných projektů IEA uvedla, že existují známky "mírného zlepšení" pro těžbu, ale dodala, že rafinérské operace jsou jiný příběh.



"Většina plánovaných projektů je vyvíjena v zavedených regionech, přičemž Čína drží polovinu plánovaných lithiových chemických závodů a Indonésie představuje téměř 90% plánovaných zařízení na rafinaci niklu."

Udržitelnost celého průmyslu kritických nerostných surovin také potřebuje zlepšení. IEA uvedla, že odběry vody se mezi lety 2018 a 2021 téměř zdvojnásobily, zatímco emise skleníkových plynů byly tvrdohlavě vysoké.



"V klíčovém okamžiku pro přechod na čistou energii po celém světě jsme povzbuzeni rychlým růstem trhu s kritickými minerály, které jsou pro svět zásadní pro dosažení jeho energetických a klimatických cílů," řekl Fatih Birol, výkonný ředitel IEA. "I tak velké výzvy zůstávají," dodal Birol. "Je třeba udělat mnohem více, aby dodavatelské řetězce pro kritické nerostné suroviny byly bezpečné a udržitelné."

Zdroj: CNBC