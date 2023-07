Hollywood ve stávce a finanční slabost, za kterou si firmy ve filmovém průmyslu mohou samy

CNBC se věnuje stávce v Hollywoodu. Do ní minulý týden vstoupili i herci, kteří se tím připojili ke scénáristům. Na CNBC o tomto tématu hovořil profesor ze Syracuse Robert Thompson a Brent Lang z Variety. Podle CNBC stávkující požadují větší platby ze streamovacích služeb, lepší pracovní podmínky a v neposlední řada záruky ohledně používání umělé inteligence ve filmovém průmyslu.



Thompson v rozhovoru uvedl, že herci a scénáristé naposledy společně stávkovali v šedesátých letech. Tehdy došlo k významné změně prostředí, protože filmy se v mnohem větší míře začaly uvádět v televizi. Bylo tudíž nutné upravit systém odměn herců a scénáristů tak, aby tuto změnu reflektoval. Thomson se přitom domnívá, že změny, ke kterým v odvětví dochází nyní, jsou mnohem hlubší, než tomu bylo v šedesátých letech.



Lang souhlasí s tím, že jde o revoluční změny, které mimo jiné vedou k horším finančním výsledkům firem podnikajících ve filmovém průmyslu. Podle jejich očekávání se totiž například nevyvíjí sázky na streamovací služby. Ty přitom vyžadují vysoké investice, a tudíž velký objem vlastního kapitálu. Firmy se kvůli nim také zadlužily a „nejsou tak finančně silné jako před pár lety“.



Zábavný a filmový průmysl tedy podle expertů nyní vypadá úplně jinak než dříve a vyžaduje hluboké změny v systému odměn a v dalších oblastech. Komentátor CNBC reagoval s dotazem týkajícím se objemu nové produkce. Připomněl, že dříve bylo běžné dívat se na reprízy filmů a seriálů, nyní ale „toto odvětví neustále generuje nové věci, často pochybné kvality.“ Jinak řečeno, nemohou si firmy v odvětví za své finanční potíže samy tím, jaký objem produkce generují?



Thompson na dotaz reagoval s tím, že dříve filmy produkovali lidé, „kteří věděli, co dělají.“ Ti se snažili o vytvoření filmového hitu, který by přinesl vysoké tržby a zisky. „Dnes už takovou důvěru nemám,“ řekl expert ve vztahu k vedení firem v odvětví. Podle něj se totiž často snažily „obsadit nové území“, kterým jsou streamovací služby. Cílem bylo získat maximální počet uživatelů s tím, že „důsledky budeme řešit později“. Nyní tyto důsledky skutečně dorazily.



Na závěr Thomson uvedl, že „zásoby jsou vysoké“. Tedy že třeba na Netflixu existuje mnoho filmů, které ještě neviděl. tak nečelí potřebě generovat novou produkci, protože jeho uživatelé řadu děl ještě neviděli. I to může prodlužovat dobu, po kterou se bude řešit stávka a požadavky herců a scénáristů.



Zdroj: CNBC