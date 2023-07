Rozbřesk: Německá čísla zatím ukazují na slabý výkon největší evropské ekonomiky

Německá data poslední dva měsíce dvakrát moc optimismu trhům nepřinesla a podle našich nowcast modelů je to právě Německo, které táhne ekonomiku eurozóny směrem dolů. Poslední odhady naznačují, že Německo ve druhém kvartále pokleslo zhruba o 1 % mezikvartálně, a to zejména kvůli horšímu výkonu průmyslu a stavebnictví.



Německý průmysl již před pandemií COVID 19 lehce ”ztrácel půdu pod nohama” v globální konkurenci a narušení výrobních řetězců dané pandemií a následnou energetickou krizí zanechalo na řadě nejen energeticky náročných výrob silné šrámy. Kapitolou sama pro sebe zůstává pak výkon německého automotivu, který čelí nepříjemně se zostřující globální konkurenci dané přechodem na elektromobilitu a větší rolí softwarových řešení při produkci osobních automobilů. Do toho globální průmysl prochází dočasným útlumem daným vysokým post-covidovým objemem zásob a částečným přesunem poptávky zpět od zboží směrem ke službám. To vše pravděpodobně bude držet ve druhé polovině roku 2022 německý průmysl pod tlakem.



Druhým bolavým místem německé ekonomiky je stavební sektor. Kombinace vysokých úrokových sazeb, drahých materiálů a klesajících reálných příjmů domácností vede k tomu, že se poptávka a nabídka na trhu s rezidenčním bydlením výrazně “rozcházejí”. Počet nových developerských projektů prudce padá a ty stávající se podle asociace německých realitních developerů zastavují. Situaci podle deníku Financial Times ještě zhoršují přísnější nároky na nové projekty, které vlastní bydlení pro “průměrné Němce” dělají ještě méně dostupné. V takovém prostředí není velkým překvapením, že stavební povolení na nové projekty padají v letošním roce zatím skoro o 30 % meziročně.





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna zatím v letním obchodování nebyla úplně schopná docenit výrazné ztráty dolaru ani pokles dolarových tržních sazeb. Na vině může být kromě slabšího letního obchodování i jistá opatrnost v reakci na poměrně výrazný pokles českých tržních sazeb - dvouleté swapové sazby poklesly za poslední týden v Česku přibližně o 20bps.



Eurodolar

Eurodolar těží ze série negativních inflačních překvapení v USA, která přivodila korekci dolarových úrokových sazeb.

Tento týden bude spíše ve znamení amerických dat (maloobchod a průmysl), přičemž do obchodování mohou ještě zasáhnout i komentáře od centrálních bankéřů. Ve čtvrtek, resp. v pátek pak centrálním bankéřům začíná bobřík mlčení před zasedáním Fedu a ECB.