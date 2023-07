Viceguvernér Frait očekává, že diskuze o snižování sazeb začne na podzim

Česká centrální banka začne jednat o snížení úrokových sazeb již na podzim, protože očekává, že inflace zejména na začátku příštího roku výrazně poklesne, uvedl v úterý viceguvernér Jan Frait.

Frait uvedl, že nejnovější údaje pro něj šance na další zvyšování úrokových sazeb vyřadily z programu. Otázkou podle něj je, kdy banka začne uvolňovat měnovou politiku poté, co od června 2022 drží hlavní repo sazbu beze změny na úrovni 7,00 %. "Jsme si velmi jistí, že inflace v relativně krátkém horizontu klesne na opravdu nízké jednociferné úrovně," řekl Frait agentuře Reuters. "Z (výhledu) je zřejmé, že úrokové sazby, naše i tržní, budou tento vývoj následovat."

"Počkal bych na to, co udělají hlavní centrální banky, ale debata (o snížení úrokových sazeb) se blíží a nepochybně se k ní dostaneme na podzim," řekl v rozhovoru. Frait byl v květnu blízko hlasování o zvýšení sazeb a na červnovém zasedání banky uvedl, že další zvyšování sazeb ze strany hlavních centrálních bank může být faktorem pro české zvýšení. V úterý však uvedl, že jakékoliv takové zvýšení ze strany ostatních by muselo být výrazné, aby přimělo Českou národní banku k následování, což je podle něj krajně nepravděpodobný scénář.

Prozatím prý nedokázal upřesnit, zda je vhodná doba k diskusi o uvolnění měnové politiky na zasedání banky koncem září, nebo až na následujícím zasedání v listopadu. Frait uvedl, že očekává, že pokles inflace bude "opravdu velmi silný" na začátku příštího roku, kdy podle prognózy centrální banky klesne růst cen z červnových 9,7 % do blízkosti jejího 2% cíle.

Frait také uvedl, že banka může na nadcházejícím zasedání 3. srpna změnit své sdělení a odstranit z prohlášení bankovní rady zmínku o možném zvýšení sazeb na příštím zasedání. "Ta věta tam být nemusí, nebo se můžeme dostat do symetrického stavu, kdy vývoj v krátkodobém horizontu nebude vychýlen ani jedním směrem."

Přesto varoval před příliš uspěchaným snižováním sazeb s poukazem na rizika plynoucí zejména z napjatého trhu práce a možného neukotvení inflačních očekávání. Očekává se, že tato rizika budou modelována v jednom z alternativních scénářů základní ekonomické prognózy banky, která bude zveřejněna po srpnovém zasedání.