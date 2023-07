TikTok přidává možnost textových zpráv, vyostří tím soupeření sociálních sítí

TikTok nedávno uvedl na trh nového soupeře hudebních streamovacích gigantů Spotify a Apple Music, protože populární aplikace pro krátké video hledá nové cesty růstu. Čínská aplikace TikTok nyní bude nově nabízet i možnost sdílet jen textovou zprávu. TikTok upřesnil, že nová funkce dává uživatelům "další způsob, jak se vyjádřit".



Společnost TikTok Music ve středu uvedla, že bude svou službu testovat v Austrálii, Mexiku a Singapuru. Toto oznámení přichází krátce poté, co byl začátkem tohoto měsíce spuštěn v Indonésii a Brazílii. Uživatelé TikToku budou mít nyní v aplikaci tři možnosti - budou si moci vybrat mezi zveřejněním fotografie, videa, nebo textu. Své příspěvky mohou upravit přidáním zvuku, polohy nebo pomocí funkce duet, která uživatelům umožňuje vzájemně reagovat na obsah. V případě videa se to původní a reakce na něj obvykle zobrazují vedle sebe na obrazovce. "Díky těmto funkcím budou vaše textové příspěvky stejně dynamické a interaktivní jako kterékoliv video nebo fotografie," uvedl provozovatel sítě.

Minulý týden TikTok také oznámil rozšířenou licenční smlouvu s Warner Music Group, protože se snaží rozšířit svou knihovnu hudebního obsahu. Mateřská společnost ByteDance také nedávno zrušila bezplatnou úroveň Resso, další služby pro streamování hudby, kterou vlastní. I když jsou tyto snahy v počátcích, analytici uvedli, že TikTok má klíčové výhody, které ostatní účastníci streamování hudby nemají a které by mu mohly pomoci získat podíl na trhu.



„Už existuje tato velká základna uživatelů, které TikTok dokáže přeměnit na platící předplatitele TikTok Music – s relativně nízkými náklady na získání zákazníků,“ řekl Jonathan Woo, hlavní výzkumný analytik Phillip Securities Research.



Podle DataReportal jsou Indonésie a Brazílie druhým a třetím největším trhem TikTok, pouze za USA, se 113 miliony a 84,1 milionu aktivních uživatelů TikTok ve věku 18 let a více. Mexiko je čtvrtým největším trhem TikTok s 62,4 miliony uživatelů TikTok.



„TikTok Music usnadní [uživatelům] ukládání, stahování a sdílení jejich oblíbených virálních skladeb z TikTok,“ řekl Ole Obermann, globální vedoucí rozvoje hudebního obchodu pro TikTok, během uvedení na trh v Indonésii a Brazílii.



TikTok je podle údajů z MIDiA Research sdílených s CNBC druhým nejčastějším zdrojem hudby pro lidi ve věku 16 až 19 let, hned po YouTube. MiDIA Research je výzkumná firma se sídlem ve Spojeném království zabývající se zábavou a médii.



Ve spotřebitelském průzkumu MiDIA za čtvrté čtvrtletí uvedlo 48 procent respondentů YouTube mezi jejich hlavní místa pro objevování hudby, zatímco 41 procent poukázalo na TikTok. Průzkumu se zúčastnilo 9 000 respondentů z USA, Velké Británie, Austrálie, Kanady, Německa, Francie, Švédska, Jižní Koreje a Brazílie.



„Mnohokrát lidé slyší na TikTok spoustu různých skladeb, ale neudělají ten následný krok, aby si je skutečně poslechli jinde nebo se dozvěděli více o umělci,“ řekla Tatiana Cirisano, hudební analytička z MiDIA Research. „Silný potenciál pro TikTok Music spočívá v tom, že by mohla tuto mezeru zacelit,“ řekl Cirisano.



Trhu s hudebním streamováním v současnosti vládne švédský gigant Spotify a Apple Music. Spotify ovládá téměř 31 procent celosvětového streamovacího trhu a Apple Music následuje s 13,7 procenty, podle International Music Summit Business Report 2023.



Ale Cirisano řekl, že uživatelé TikTok by se mohli přeměnit na uživatele TikTok Music i pokud již užívají streamingovou službu. „Pokud už jste v ekosystému a používáte TikTok tolik, možná budete ochotni přejít,“ řekl Cirisano.



Přesto Woo z Phillip Securities Research uvedl, že TikTok Music představuje „nízké riziko“ pro Spotify a Apple Music. „Myslím si, že by bylo docela obtížné překonat Spotify a Apple Music, pokud jde o podíl na trhu, vzhledem k jejich postavení, ale TikTok Music by z toho rozhodně mohla něco ubrat,“ řekl Woo. „Opravdu není tolik motivace k přechodu na služby pro uživatele, kteří již používají Spotify nebo Apple Music, protože loajalita ke značce mezi uživateli na těchto prémiových zavedených platformách je také velmi silná,“ řekl Woo. Dodal, že se očekává, že měsíční předplatné všech tří služeb bude „na podobných cenových bodech“. V Indonésii stojí Spotify Premium 54 990 indonéských rupií (3,66 $) měsíčně, zatímco uživatelé iOS platí za TikTok Music 49 000 indonéských rupií (3,26 $) měsíčně.



TikTok hledá růst mimo USA, kde čelí rostoucím politickým protivětrům. Jeho vlajková aplikace byla zakázána v Montaně, prvním státě, který tak učinil, a také v Indii. Generální ředitel TikTok dříve řekl, že společnost v příštích několika letech nalije do jihovýchodní Asie „miliardy dolarů“.



Tržiště elektronického obchodu společnosti TikTok Shop agresivně expanduje do jihovýchodní Asie a konkuruje firmám Shopee a Lazada.



Zdroj: ČTK, CNBC