MMF zlepšil odhad růstu globální ekonomiky, inflace ale bude klesat pomaleji

Mezinárodní měnový fond (MMF) zlepšil odhad růstu globální ekonomiky na letošní rok a nyní předpokládá, že hrubý domácí produkt (HDP) se zvýší o tři procenta. Uvedl to dnes v aktualizaci svého jarního výhledu, v němž v dubnu počítal s růstem o 2,8 procenta. Výhled na příští rok fond ponechal beze změn a nadále počítá s tříprocentním růstem.



Tříprocentní růst měnový fond označuje za slabý, když se vezme v úvahu dlouhodobý průměr. Výraznějšímu zlepšení stojí v cestě přetrvávající inflace a vysoké úrokové sazby v mnoha zemích světa. Ekonomové měnového fondu také upozorňují, že proces zotavení globální ekonomiky z pandemie a dopadů války na Ukrajině slábne. Inflace bude přitom klesat pomaleji, než měnový fond předpokládal ještě na jaře.



"Očekáváme, že celková globální inflace klesne z 8,7 procenta v roce 2022 na 6,8 procenta v roce 2023 a na 5,2 procenta v roce 2024," uvádí měnový fond ve svém aktualizovaném výhledu. V dubnu očekával, že inflace letos klesne na sedm procent. "U základní (jádrové) inflace předpokládáme, že bude klesat pozvolněji. Prognózy inflace na rok 2024 byly zpřesněny směrem nahoru," dodal.



Výrazně lépe si proti dosavadnímu očekávání vede ruská ekonomika, přestože Rusko je stále ve válce s Ukrajinou. Odhad růstu ekonomiky Ruské federace měnový fond na letošní rok zvýšil na 1,5 procenta, zatímco dosud počítal s růstem o 0,7 procenta. Výhled růstu na příští rok ponechal na 1,3 procenta.



"Výhled pro Rusko jsme upravili nahoru o 0,8 procentního bodu. Je to odrazem vývoje tvrdých dat (o maloobchodě, stavebnictví a průmyslové produkci), která ukazují na velmi dobrou první polovinu roku. K příznivému vývoji tam přispívají rozsáhlé fiskální stimuly," uvedl MMF k vývoji ruské ekonomiky.



Naopak výhled pro Čínu měnový fond ponechal beze změn. I nadále předpokládá, že čínská ekonomika v letošním roce vykáže růst o 5,2 procenta, který v roce příštím zeslábne na 4,5 procenta. Loni čínská ekonomika vykázala růst o tři procenta. Fond zmiňuje hlavně přetrvávající problémy čínského realitního sektoru, poukazuje ale i na slabší spotřebitelskou poptávku a nižší výběr daní. Problémy v Číně by se přitom podle měnového fondu mohly projevit i v zahraničí.



Lépe si ale proti jarnímu výhledu povedou mladé tržní ekonomiky v Evropě, kterým fond předpovídá na letošní rok vzestup o 1,8 procenta. Dosud očekával růst o 1,2 procenta. Na příští rok MMF čeká zrychlení tempa na 2,2 procenta.



Mezinárodní měnový fond vydává zprávu o výhledu globální ekonomiky dvakrát za rok - na jaře a na podzim. V červenci vychází aktualizace jarního výhledu, v lednu aktualizace výhledu podzimního. Tyto aktualizace neobsahují data za všechny země, není v nich samostatně například ani Česká republika.