Exxon a Chevron jako Shell či Total Energies: Ropné firmy registrují po propadu cen energií propad zisků

Americké energetické skupině ExxonMobil ve druhém čtvrtletí klesl čistý zisk o 56 procent na 7,88 miliardy dolarů (172 miliard Kč). Zhruba o polovinu nižší čistý zisk než před rokem vykázal i konkurenční . Firmy v tomto odvětví obecně pocítily negativní dopady poklesu cen energií - zisky Shellu a TotalEnergies ve čtvrtletí klesly o 56 a 49 procent.



Bez započtení loňského rekordního druhého čtvrtletí to byl nejlepší výsledek Exxonu za měsíce duben až červen za více než deset let. Přispělo k tomu snížení nákladů a prodej méně ziskových aktiv.



"Je to pro nás docela dobré čtvrtletí," řekla agentuře Reuters finanční ředitelka Kathryn Mikellsová. "Museli byste se vrátit do druhého čtvrtletí roku 2011, abyste zjistili, kdy jsme naposledy dosáhli této úrovně zisku ve druhém čtvrtletí," dodala.



Cena severomořské ropy Brent dosahovala ve druhém letošním čtvrtletí v průměru 80 dolarů za barel, zatímco loni ve srovnatelném období to bylo 110 dolarů. Ceny za zkapalněný zemní plyn (LNG) klesly na 11,75 USD za milion britských termálních jednotek (mmBtu) z přibližně 33 USD před rokem.



Chevron uvedl, že roční výhled produkce se blíží spodní hranici dříve odhadovaného rozsahu. Pro aktuální čtvrtletí očekává odstávky, které sníží produkci přibližně o 110.000 barelů denně.



Akcie Chevronu před začátkem obchodování na burze v New Yorku ztrácely zhruba dvě procenta, později ztrátu zmírnily na méně než jedno procento. Podobně klesaly také akcie Exxonu.