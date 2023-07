Od nedostatku polovodičů k velkému přebytku?

Nedostatek polovodičů, který během vrcholu pandemie Covid-19 ovlivnil vše od aut po herní konzole, se pomalu proměňuje v přebytek čipů a někteří z největších světových výrobců čipů dostanou zabrat? Tématu se věnuje CNBC.



Polovodiče jsou drobné součástky, které jsou nedílnou součástí spousty produktů včetně ledniček, automobilů, chytrých telefonů a LED žárovek a dalších produktů používaných na denní bázi. Pandemie Covid-19 způsobila obrovské narušení dodavatelských řetězců a výroby čipů, protože spotřebitelé, kteří zůstali doma, šíleli po produktech, jako jsou počítače nebo chytré telefony. Tato situace zvýšila poptávku po polovodičích, jako jsou například paměťové čipy výráběny jihokorejskými firmami Samsung, SK Hynix a . Také se zvýšila poptávka po méně pokročilých čipech potřebných pro procesy, třeba správa napájení v zařízeních.

To vedlo k rozsáhlému nedostatku produktů, jako jsou herní konzole a dokonce i součástky pro pračky, který pokračoval i v první polovině roku 2022. Chyběly také polovodiče, které jdou do automobilů, což způsobilo pokles výroby vozidel z velkých automobilek. Zatímco dynamika nabídky a poptávky u některých čipů se od té doby stala vyrovnanější, v jiných oblastech se nedostatek čipů už dokonce změnil v nadbytek.

Přebytek paměťových čipů

Dva typy čipů jsou nyní v přebytku: paměti NAND a DRAM, které jsou používány do zařízení jako jsou notebooky a také servery v datových centrech. Přemíra přišla poté, co společnosti začaly hromadit čipy uprostřed nedostatku na vytváření zásob, ale pak se neočekávaně ekonomika zpomalila. Poptávka po produktech, jako jsou chytré telefony a notebooky, výrazně klesla – zvláště když si je během pandemie kupovalo mnoho lidí.

"Takže výrobci těchto koncových produktů přestali objednávat čipy a místo toho se zaměřili na prodej prostřednictvím zásob, které již měli," řekl CNBC Peter Hanbury, partner v oblasti telekomunikací, médií a technologií ve společnosti Bain & Company. "To vedlo k silnému efektu dále v dodavatelském řetězci, kde závratně vysoká poptávka během nedostatku čipů náhle vyschla, protože koncové trhy přestaly čipy objednávat a místo toho se soustředily na prodej prostřednictvím zásob, které již měly."



Ne u všech typů polovodičů je však převis nabídky, přičemž poptávka po čipech z automobilového sektoru zůstává silná. Hanbury řekl, že některé čipy vyrobené pro specifické účely není snadné vyměnit za jiné polovodiče, a tak „jejich dodací lhůty a ceny se pomalu zlepšují, ale stále zůstávají poměrně vysoké“.



Od zvýšení zisku k propadu příjmů

Nedostatek polovodičů způsobený pandemií pomohl zvýšit zisky výrobců čipů, díky výskokům cen, což zahrnovalo i Samsung, největšího světového výrobce paměťových čipů. Letos však Samsung a jeho rivalové SK Hynix a prožili težké časy.



Samsung ve čtvrtek uvedl, že provozní zisk za druhé čtvrtletí meziročně klesl o 95 procent. Mezitím se SK Hynix ve druhém čtvrtletí přehoupl do ztráty oproti zisku ve stejném období loňského roku. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), největší světový výrobce čipů, minulý týden uvedl, že čistý zisk za druhé čtvrtletí klesl o 23,3 procent oproti předchozímu roku. Byl to její první čtvrtletní pokles zisku za 4 roky.



Při pohledu do budoucna se trh s PC zdá slabý, což pravděpodobně ovlivní Samsung, SK Hynix a . Pro TSMC je pod tlakem také globální trh chytrých telefonů – hlavní hnací síla příjmů. „Trh s chytrými telefony stále tvoří největší část příjmů TSMC. Tato část stále nezaznamenává žádný smysluplný nárůst,“ řekl CNBC telefonicky Sze Ho Ng, analytik China Renaissance Securities.



Přijde oživení poptávky?

Ve snaze zvýšit cenu čipů a zárověň snížit nabídku na trhu oznámily hlavní společnosti vyrábějící paměťové čipy omezení výroby. Samsung uvedl, že očekává oživení celosvětové poptávky ve druhé polovině roku a ostatní vyjádřili podobný názor. Společnost TSMC však minulý týden uvedla, že od zákazníků očekává „pokračující úpravu zásob“.



"Po letošní korekci si myslím, že pro TSMC bude existovat scénář růstu ve druhé polovině, ale jak silný bude, bude záviset na makroprostředí," řekl Ng.



Oživení těchto firem bude nakonec záviset na tom, zda se zvýší poptávka po koncových produktech, jako je spotřební elektronika, ale to souvisí s makroekonomickým oživením, které není zdaleka jisté.



Zdroj: CNBC