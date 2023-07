Realitní portfolio módního miliardáře Ortegy je největší mezi superboháči v Evropě. Zakladatel Zary investuje do logistiky i luxusního bydlení

Investice do nemovitostí módního miliardáře Amancia Ortegy zaznamenaly v roce 2022 19% nárůst hodnoty, především díky expanzi do odvětví logistiky a také koupi dalších luxusních bytových domů a logistických realit.

Portfolio nemovitostí vlastněné zakladatelem Inditex SA bylo v roce 2022 oceněno na 18,1 miliardy EUR (20,1 miliardy USD), což je nárůst z 15,3 miliardy EUR v roce 2021, podle čtvrtečního prohlášení společnosti Pontegadea, která spravuje majetek společnosti Ortega. Portfolio nemovitostí společnosti Ortega je největší mezi evropskými „superbohatými“ jednotlivci.



Nejbohatší muž Španělska loni utratil ve skladech po celých Spojených státech amerických zhruba 1 miliardu dolarů, což je jeho první investice do logistického průmyslu po letech, kdy se zaměřoval především na komerční nemovitosti. Pontegadea potřebuje utratit téměř 2 miliardy eur ročně, aby získala dividendy z 59% podílu Ortegy ve společnosti Inditex, která je mimo jiné vlastníkem oděvních značek Zara a Bershka.

Graf: Hodnota jde nahoru – hodnota nemovitosti Amancia Ortegy se v roce 2022 zvýšila o 19 %.

Zdroj: Bloomberg



Vzhledem ke své právní a daňové struktuře musí Pontegadea investovat veškeré příjmy, které získá z Inditexu během jednoho roku, do investic považovaných za „reálnou ekonomiku“. V roce 2022 měla společnost Pontegadea příjmy ve výši 2,5 miliardy EUR, přičemž dividendy Inditex představovaly 1,7 miliardy EUR. Obrat z obchodu s nemovitostmi vzrostl o 21 procent na 782 milionů EUR.



Americká logistická akvizice zahrnovala závody v Pensylvánii a Texasu, díky čemuž se Ortega (86) stal poskytovatelem zázemí pro společnosti, jako jsou .com Inc, Cos a Corp. V roce 2022 Ortega také koupil dvě rezidenční nemovitosti, 64patrový mrakodrap v Seattlu a bytový dům na newyorské Dutch Sreet.



Letos Ortega souhlasil se zaplacením 115 milionů dolarů za svůj první evropský sklad ve městě Venlo v Nizozemsku a koupil závod východně od Los Angeles od společnosti Walmart Inc.

Graf: Inkaso – dividendy Inditex přijaté Amancio Ortega vzrostly o 30 % v roce 2022 oproti roku 2021

Zdroj: Bloomberg



Nedávná akvizice představuje nejnovější kroky k rozmanitosti portfolia historicky zaměřeného na významné kancelářské a maloobchodní budovy, včetně centrály Meta Platforms Inc. v Seattlu, historické budovy Haugwout na Manhattanu nebo londýnského Adelphi.



Rodinná kancelář také vlastní podíly v provozovatelích energetické a telekomunikační infrastruktury a generátorech obnovitelné energie, včetně 12% podílu v portugalském provozovateli energetické a plynárenské sítě REN-Redes Energeticas Nacionais SGPS a 5% ve španělském přepravci elektřiny Red Electrica Corp.



Ortega má čisté jmění 76,5 miliardy dolarů, podle Bloomberg Billionaires Index.



Zdroj: Bloomberg