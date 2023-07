Perly týdne: Inflační cíl v USA je už určitým způsobem dosažen, nafukuje se bublina umělé inteligence

Jeffrey Gundlach ze společnosti DoubleLine Capital poukazuje na to, že z určitého pohledu už americká centrální banka dosahuje svého inflačního cíle. Geoff Lewis z investiční společnosti Bedrock Capital se domnívá, že umělá inteligence je nyní obrovskou bublinou. To ale neznamená, že tato technologie nemůže mít reálné přínosy. Přinášíme pravidelné Perly týdne.



Fed neměl zvedat: Jeffrey Gundlach ze společnosti DoubleLine Capital se domnívá, že Fed už neměl zvedat sazby. Poukázal ale na to, že trhy zvednutí čekaly a panovala i shoda na tom, o kolik. Investor pak uvedl, že výrazné obavy z recese v USA panovaly v době, kdy vznikly tenze v bankovním sektoru. Tehdy také došlo k napřimování výnosové křivky, která se pohybuje v inverzi. A to byl výrazný signál ekonomického zpomalení.



Investor uvedl, že skutečným signálem blížící se recese je „deinverze“ výnosové křivky. Tedy ne to, že se výnosy krátkodobých dluhopisů dostanou nad výnosy těch dlouhodobých (inverze křivky). Ale až tato „deinverze“, tedy opětovný pokles krátkodobých výnosů pod ty dlouhodobé. K němu směřoval vývoj během zmíněné bankovní krize, pak se tento proces zastavil, ale Gundlach podle svých slov tento indikátor stále pozorně sleduje.



Důvodem hovořícím proti zvedání sazeb je podle investora vývoj inflace. Její různá měřítka totiž ukazují na zeslabování inflačních tlaků, ze kterého by „Fed měl mít radost“. K tomu americká centrální banka podle investora hovoří o dosažení cíle tím způsobem, že v delším období by se inflace měla pohybovat v průměru na 2 %. Gundlach k tomu dodal, že průměrná jádrová inflace měřená indexem spotřebitelských cen je nyní za posledních 20 let přesně na 2 %. Z tohoto pohledu by tedy americká centrální banka dosahovala už nyní svého inflačního cíle.



Světová ekonomika o 3 % nahoru letos i příští rok: Následující přehled ukazuje aktuální predikce Mezinárodního měnového fondu pro hlavní regiony ve světové ekonomice. Pro ní MMF čeká letos 3 % růst a to samé platí o předpovědi pro příští rok. U Spojených států by mělo dojít příští rok ke zpomalení z letošních 1,8 % na 1 %. Eurozóna by naopak měla zrychlit a to z letošních 0,8 % na 1,5 %:





Zdroj: X/Twitter



Čína by letos měla růst o 5,2 % a příští rok o 4,5 %, naopak Indie by měla příští rok o něco zrychlit z 6,1 % na 6,3 %. Nejblíže recesi by měla být britská ekonomika v letošním roce, ale MMF nepredikuje pokles u žádné ze zmíněných ekonomik.



The Daily Shot ukazuje v následujícím grafu index ekonomických překvapení od . Ten má v USA již několik týdnů snahu se zvedat, zatímco v eurozóně má od ledna tendenci k silnému poklesu, jen poslední čísla zhruba stagnují. Jak ale bylo uvedeno výše, podle MMF by se měl růstový obrázek mezi USA a Evropou příští rok změnit.





Zdroj: X/Twitter



AI bublina? Geoff Lewis z investiční společnosti Bedrock Capital se domnívá, že umělá inteligence je nyní obrovskou bublinou. Na CNBC přitom uvedli, že Lewis investoval do OpenAI ještě v době, kdy tomuto projektu řada lidí nerozuměla, či jej shazovala. Lewis podle svých slov v té době věřil, že OpenAI bude součástí základní infrastruktury budoucích technologií spojených s umělou inteligencí.



Investor je podle svých slov rád, že během svého života zažil tři velké bubliny na akciových trzích. První z nich byla internetová bublina. I ní se dá hovořit i přesto, že internet nakonec změnil fungování společnosti. Dnes totiž podle experta není mnoho firem, jejichž akcie by na konci devadesátých let procházely prudkým růstem a ony byly úspěšné i dnes. Za bublinu Lewis považuje i kryptoměny, přesněji řečeno jejich chování v předchozích letech. Opět je ale podle něj i zde potenciální přínos a tím je „decentralizovaný svět“. Nicméně z řady aktiv spojených s tímto trhem se zdá být životaschopných jen pár.



„Dnes probíhá masivní AI bublina, která v určitý moment praskne“. Veřejnost přitom podle experta nemá tak dobrý přístup k investicím do společností, které by mohly z AI skutečně těžit. Patří sem sice velké technologické firmy, které integrují AI do svých produktů a provozu. Včetně a společnosti NVIDIA. Hodně aktivity se kolem umělé inteligence ale podle investora nyní točí na neveřejných trzích.