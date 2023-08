Víkendář: Jsou mzdové tlaky inflačním rizikem?

Zatímco podle některých názorů je mzdová spirála jedním z hlavních inflačních rizik, Mohamed El-Erian na Bloombergu hovořil o tom, že se to s tímto rizikem může přehánět. „Musíme o ní přestat hovořit jako o jediném tahounu inflace, jsou tu i jiné faktory a tato ekonomika je schopná akomodovat růst mezd u nižších příjmových skupin,“ míní ekonom. Jak to tedy s inflační mzdovou spirálou a jejími riziky je?



El-Erian v rámci celé diskuse připomněl, že podíl mezd na celkových příjmech trendově klesá už celá desetiletí. Pokud by pak mzdy v USA rostly o 4 %, podle ekonoma by to nebyl z hlediska inflace nutně problém. Podmínkou ovšem je, že se zvýší růst produktivity. A „bude více děláno na nabídkové straně ekonomiky“. Právě to je podle něj klíčové. Diskuse se nemá jen úzce zaměřovat na samotný růst mezd, ale má se vést v širším kontextu vývoje produktivity a toho, co si ekonomika skutečně může dovolit.



El-Erian také připomněl, že v posledních desetiletích došlo v USA k prudkému růstu příjmové nerovnosti. To souvisí se zmíněným klesajícím podílem mezd na celkových příjmech a podle ekonoma je takový vývoj neudržitelný. Domnívá se, že „takto nelze pokračovat“ a i proto podle něj nelze uvažovat izolovaně o růstu mezd a za cíl považovat jeho snížení.



O riziku mzdové inflace na Bloombergu hovořil i Lawrence H. Summers. Ten se celkově domnívá, že riziko tvrdého přistání amerického hospodářství je nyní malé, pravděpodobnější je možnost nedostatečného monetárního utažení a pokračující vyšší inflace. Mzdová inflace se podle tohoto ekonoma nyní pohybuje kolem 4,9 % a „to není konzistentní s 2% inflací“. Nezaměstnanost se navíc drží na nízkých úrovních, trh práce je napjatý a namísto jeho uvolňování dochází spíše k dalšímu utažení.



Summers také zmínil růst produktivity, který podle něj může každý odhadovat různě, on sám odhaduje 1 – 1,5 % ročně. To by pak s ohledem na zmíněné tempo růstu mezd znamenalo inflaci ve výši kolem 3,5 %. K tomu ekonom dodal, že „nikdo nechce vidět růst nezaměstnanosti, ale pokud nebude inflace snížena, vytvoří to řadu problémů jinde.“ Summers se přitom podle svých slov neupíná ohledně inflačního cíle na nějaké konkrétní číslo. Podle něj je rozhodující pocit, že inflace je pod kontrolou. V tomto smyslu je „vyhlášení vítězství“ podle ekonoma hodně předčasné. Fed ale nepatří mezi ty, kteří by taková vítězství vyhlašovali.



Zdroj: Bloomberg