Morgan Stanley: Inflace klesá ve skutečnosti rychleji, na trhu je nyní třeba být hodně selektivní

Fiskální impuls v americké ekonomice byl během posledních 12 měsíců silnější, než řada ekonomů čekala. Pro Bloomberg to uvedl stratég společnosti Michael Wilson s tím, že sílu impulzu podcenila i jeho banka a výsledkem je rovněž nečekaně vysoká ekonomická aktivita. Jak expert vidí další vývoj?



Wilson míní, že oživení z posledních let „bylo z většiny financováno vládou“. Nyní ale roste náklad kapitálu a zhoršuje se růstový výhled. Pokud by se tak dělo při nižších valuacích akciového trhu, ve stratégovi by to podle jeho slov nevyvolávalo takové obavy. Jenže valuace se nacházejí vysoko s ohledem na to, jak vidí další cyklický vývoj v USA. Doposud přitom fungovaly sázky na velké technologické akcie, „jenže nyní se zdá, že i ony začínají být unavené.“



Wilson se domnívá, že nyní se prodávají i akcie, u nichž přišlo pozitivní překvapení na straně zveřejněných zisků. Pokud pak chtějí být investoři úspěšní v delším období, nemohou se podle něj pouze „honit“ za největšími technologickými firmami, ale musí se také zaměřit na tituly, které doposud zaostávaly. Výběr konkrétních titulů je podle experta stále cestou, jak na trhu dosáhnout zisků.



Stratég se věnoval rovněž tématu inflace a podle jeho názoru „na úrovni firem klesá rychleji, než ukazují oficiální čísla.“ Ta hovoří o inflaci na úrovni 3,5 %, což může centrální banku vést k dalšímu zvedání sazeb. Wilson má však za to, že inflace ve skutečnosti klesá rychleji, než by se zdálo z „vládních“ čísel. A některé firmy a sektory dokonce čelí poklesu cen. Ve výsledku tak panuje kombinace vysokých sazeb a zhoršující se ziskovosti.



Takové prostředí pak podle experta nenahrává menším a slabším firmám. Pokud se investoři chtějí zaměřit na akcie, které doposud zaostávaly, měly by to být společnosti se silnou rozvahou. „Je to stále sázka na kvalitu, jen na kvalitu jinou než tu dosavadní,“ řekl Wilson. K dalšímu vývoji sazeb pak uvedl, že Fed nyní nemá důvod pro jejich snižování, protože inflace je na 3,5 % a nezaměstnanost se drží velmi nízko.



Fed stejně tak nemá důvod sazby zvyšovat a nejlepší by tak podle stratéga bylo, kdyby je držel na současné úrovni a čekal, až bude naprosto zřejmé, že inflace klesá k cíli. Wilson přitom míní, že ekonomika zpomaluje, ale nad příchodem recese zůstává stále viset otazník. „Na trhu je třeba být hodně selektivní,“ uzavřel Wilson.



Zdroj: Bloomberg