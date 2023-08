Globální výnosy se šplhají na 15letá maxima, přestože investoři přilévají peníze

Globální výnosy státních dluhopisů se vyšplhaly na nejvyšší úrovně od roku 2008, odolná ekonomická data totiž otupuje optimismus investorů, že centrální banky brzy zastaví zvyšování nebo začnou snižovat úrokové sazby.

Výnos indexu agentury Bloomberg pro celkové výnosy z globálních státních dluhopisů vzrostl ve středu na 3,3 %, což je nejvyšší hodnota od srpna 2008. Státní dluh po celém světě přinesl investorům v letošním roce ztrátu 1,2 %, čímž toto aktivum vykázalo nejhorší výkonnost v rámci klíčových dluhopisových indexů agentury Bloomberg.

Zdroj: Bloomberg

Desetiletý výnos v USA ve čtvrtek vzrostl o šest bazických bodů na 4,31 %, čímž se dostal zhruba na tři bazické body od maxima z loňského října, které bylo nejvyšší od roku 2007. Australské desetileté výnosy vyskočily až o 10 bazických bodů na nejvyšší hodnotu od roku 2014, a to i poté, co údaje ukázaly, že ekonomika v červenci nečekaně snížila počet pracovních míst. Novozélandské výnosy s podobnou splatností vzrostly o 10 bazických bodů a poprvé od roku 2011 překročily 5 %.



"Nové ekonomické údaje byly pevnější, což podpořilo očekávání, že centrální banky mají před sebou ještě trochu práce," uvedl Prashant Newnaha, makro stratég společnosti TD Securities Inc. v Singapuru. "Současný výprodej je veden delším koncem, což podtrhuje obavy o nabídku a likviditu."

Americké treasuries byly hlavním motorem globálního výprodeje dluhopisů, protože odolnost největší světové ekonomiky se vzpírá očekávání, že více než pětiprocentní zvýšení úrokových sazeb Fedem ji přivede k recesi. Cenné papíry byly zasaženy také očekáváním, že americká vláda vydá více dluhopisů v nadcházejícím čtvrtletí, aby překlenul rostoucí federální schodek.



Benchmarkové desetileté výnosy amerických dluhopisů v srpnu vyskočily o více než 30 bazických bodů a zaznamenaly tak největší měsíční nárůst od února. Navíc Japonsko, které má díky mimořádně uvolněné měnové politice nejnižší sazby ve vyspělém světě, zaznamenalo ve čtvrtek při prodeji 20letých dluhopisů slabý zájem investorů. Podle jednoho z měřítek byla poptávka nejslabší od roku 1987.

Lov výnosů



Vyšší výnosy v USA nadále přitahují kupce. Investoři letos vložili do fondů investujících do státních dluhopisů 127 miliard dolarů, což je rekordní hodnota za celý rok, uvedla minulý týden Corp. s odvoláním na údaje společnosti EPFR Global. Podle údajů Komise pro obchodování s komoditními futures správci aktiv v týdnu do 8. srpna zvýšili své celkové dlouhé pozice ve futures na státní dluhopisy na nový rekord. Průzkum klientů společnosti Chase & Co. ukázal, že dlouhé pozice v týdnu do 14. srpna vyrovnaly maximum dosažené v roce 2019, které bylo nejvyšší od roku 2010.



Zejména globální dluhopisy vypadají atraktivně vzhledem k tomu, že výnosy po celém světě jsou nadzvedávány příkladem Spojených států v době, kdy řada ekonomik vykazuje slabost, uvedl Steven Major, globální vedoucí výzkumu pevných výnosů ve společnosti Plc.

"Velká část medvědího vývoje dluhopisů je cyklická a lokální pro USA," napsal ve středeční poznámce. "Chybí mu proto globální pozadí a dlouhodobější strukturální faktory. Skutečnost, že některé centrální banky rozvíjejících se trhů již uvolňují své aktivity, vypovídá o tom, že inflace rychle klesá nebo že mají cyklické a strukturální překážky."

Podle společnosti Western Asset Management mají globální dluhopisy šanci dosáhnout během šesti až dvanácti měsíců lepších výsledků, protože centrální banky se blíží ke konci svých cyklů zvyšování úrokových sazeb.



Investoři však budou pravděpodobně sledovat nadcházející údaje a také dynamiku nabídky dluhu, aby získali další vodítka. Poslední impuls pro výnosy státních dluhopisů přišel ve středu, kdy Spojené státy oznámily silnější než očekávané údaje o bydlení a průmyslové výrobě, zatímco zápis z červencového zasedání Fedu ukázal, že další zvýšení sazeb je pro letošní rok stále na pořadu dne.



Podle Michaela Cudzila, portfolio manažera společnosti Pacific Investment Management je pravděpodobné, že ministerstvo financí USA v listopadu a únoru zvýší objem aukcí. To by podle něj mohlo opět tlačit na růst výnosů, pokud se inflace opět nesníží.

Zdroj: Bloomberg