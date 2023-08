Trhy pokračují v propadu po zveřejnění FED minutes

Zámořské trhy dnes pokračovaly v lehkém poklesu. Byly zveřejněny „FED minutes“ z posledního zasedání americké centrální banky, kde je zřejmé, že většina komise viděla při zvyšování sazeb o 0,25 procentních bodů jako velmi pravděpodobné, že do konce roku projde americká ekonomika lehkou recesí. Trhy si tak dnes připomněly, že do konce roku pravděpodobně dojde ještě k dalšímu zvýšení úrokových sazeb. To je ovšem v opozici s očekáváním trhů, které přes mnohá upozornění ze strany monetárních autorit zůstávají na nulovém zvýšení do konce letošního roku. Tento předpoklad ale pravděpodobně zůstane pouze v rámci optimistických předpovědí a sazby se dostanou ještě více nad 22leté maximum.



Hlavním tahounem dnešního poklesu jsou na sazby citlivé komunikační technologie, s poklesem o 1,2 %. Naopak nárůstem o 0,5 % dnes investory potěšily defenzivní utility. Výsledková sezona se nám pomalu chýlí ke konci. Výsledky hospodaření představil maloobchodní řetězec , který dopadl hůře na úrovni reportovaných tržeb, což je přímo zarážející v kontextu čísle z amerického maloobchodu, které dopadlo na jedničku. zároveň i snížil výhled na letošní rok, přesto jeho akcie dnes přidaly 2,9 %.