Rozbřesk: Výrobní ceny zvolňují, ovšem značně nerovnoměrně

Výrobní ceny v červnu v Česku dále zvolnily. Meziroční dynamika cen průmyslových výrobců poklesla z 1,9 % na 1,4 %, což víceméně odpovídá poslední prognóze České národní banky. Zvonila i dynamika cen stavebních prací (na 4,8 % z 6,6 %), zatímco relativně setrvačná zůstává inflace v segmentu služeb pro podniky (+ 5,6 %).



I když na první pohled čísla potvrzují odeznívání inflačních tlaků ve výrobě, pod celkovým obrázkem se častokrát skrývají výrazné rozdíly. U průmyslových výrobců dezinflace dál probíhá zejména v energeticky náročných odvětvích jako chemický (-20,8 % meziročně) nebo kovozpracující průmysl (-14,0 % meziročně). Na druhé straně vyšší míry meziměsíční i meziroční inflace dál pozorujeme v páteřních částech českého průmyslu včetně sektorů strojírenství (+ 8,1 %) a automotive (3,4 % meziročně), na které pravděpodobně dopadá výrazněji i vyšší dynamika nominálních mzdových nákladů.



Relativně pozitivní zprávy na druhé straně dál přicházejí od zemědělských producentů - ceny zemědělské produkce meziročně v červenci padaly o více než 14 %. I když ceny v rostlinné výrobě už meziměsíčně (po sezónním očištění) zvolňují svůj pokles a zůstávají stále vysoko nad před-pandemickými úrovněmi, pokles cen zemědělské produkce je celkově zatím výraznější, než předpokládala poslední prognóza ČNB. To se s odstupem času odráží i ve výrobních cenách potravinářského průmyslu, kde jsou však také vidět poměrně výrazné rozdíly mezi jednotlivými kategoriemi. V posledních měsících zlevňují zejména mléčné výrobky, olejniny a obilniny. Méně už ovšem pečivo a masné výrobky, a pokud vezmeme v potaz sezónní očištění, zdražuje ovoce, zelenina a většina nápojů. I přes tyto rozdíly ve výrobě však předpokládáme, že ve spotřebitelské inflaci bude potravinová inflace v nejbližších měsících dále odeznívat.



Z pohledu ČNB včerejší číslo není velkým překvapením. Důležitější pro další kroky centrální banky a načasování prvního poklesu sazeb bude dynamika jádrové inflace a situace na trhu práce v nejbližších měsících - zejména pak další vývoj nominální mzdy.





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna se dál drží v blízkosti 24,10 EUR/CZK a nedostává příliš nových impulsů k obchodování (červnové výrobní ceny nepřinesly velké překvapení). V nejbližších seancích česká měna těžko dostane prostor pro návrat k silnějším hodnotám, pokud se dál budeme pohybovat v prostředí globálně silného dolaru a slabších akciových trhů.



Eurodolar

Americký dolar si dnes ráno připisuje zisky a dostává se pod úroveň 1,09 EUR/CZK. Trh ocenil lehce jestřábí zápis z posledního zasedání FOMC – především přetrvávající proinflační rizika, která nechávají zářijový růst sazeb na stole. Jinak se ale zápis nesl spíše v neutrálním duchu. Fed zůstává kompletně závislý na datech (inflačních a z trhu práce) a směrem k příštímu zasedání nedodal žádný forward guidance. My nadále předpokládáme, že úrokové sazby v USA již dosáhly svého vrcholu na aktuální úrovni 5,25-50 %.

Zatímco solidní čísla z průmyslu v eurozóně a USA nechala včera eurodolarový trh zcela bez odezvy, pravidelná týdenní data z amerického trhu práce se dnes budou těšit větší pozornosti. Trh práce v USA by měl dle tržního koncensu dále pozvolna ochlazovat, což by byla z pohledu Fedu žádoucí holubičí zpráva.



Akcie

Zámořské trhy včera pokračovaly v lehkém poklesu. Byly zveřejněny „FED minutes“ z posledního zasedání americké centrální banky, kde je zřejmé, že většina komise viděla při zvyšování sazeb o 0,25procentních bodů jako velmi pravděpodobné, že do konce roku projde americká ekonomika lehkou recesí. Trhy si tak připomněly, že do konce roku pravděpodobně dojde ještě k dalšímu zvýšení úrokových sazeb. Hlavním tahounem včerejšího poklesu byly na sazby citlivé komunikační technologie, s poklesem o 1,2 %. Naopak nárůstem o 0,5 % investory potěšily defenzivní utility.