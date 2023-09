Británie signalizovala, že schválí spojení firem Microsoft a Activision

Britský Úřad pro hospodářskou soutěž a trhy (CMA) signalizoval že schválí upravený plán softwarové společnosti na převzetí videoherní firmy Blizzard. Uvedl to dnes v tiskové zprávě. Úřad v dubnu akvizici v hodnotě 69 miliard dolarů (zhruba 1,6 bilionu Kč) zablokoval kvůli obavám z negativních dopadů na hospodářskou soutěž v oblasti cloudových herních služeb.



Převzetí firmy Blizzard by bylo největší svého druhu v historii videoherního průmyslu. vyrábí herní konzole Xbox a firmu chce získat, aby přidal další tituly do své streamovací herní služby Game Pass.



V srpnu společnost Blizzard oznámila, že ve snaze rozptýlit obavy britských regulátorů prodá svá streamovací práva firmě Entertainment. "Otevírá to dveře ke schválení dohody," uvedl dnes antimonopolní úřad. "Na rozdíl od původní dohody nezíská kontrolu na cloudovými právy na herní produkty Activisionu, takže nebude moci omezit přístup ke klíčovým produktům Activisionu pouze na svou cloudovou herní službu, nebo tyto hry odepřít konkurentům," dodal CMA.



Společnost uvedla, že ji tento pozitivní vývoj v hodnocení transakce britským úřadem povzbudil. "Představili jsme řešení, která podle nás zcela odstraní zbývající obavy CMA," řekl místopředseda správní rady a prezident podniku Brad Smith. "Budeme dál pracovat na tom, abychom získali souhlas s uzavřením transakce," dodal.